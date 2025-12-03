Toyota Hilux có phiên bản siêu ngầu: Hạ được cả drone bằng AI, cực kỳ cơ động nhưng chỉ những người này mới được sử dụng

Một chiếc Toyota Hilux có thể phát hiện máy bay không người lái (UAV) thù địch từ khoảng cách 10 km và vô hiệu hóa mục tiêu trước khi xâm phạm vùng không phận bảo vệ đã trở thành hiện thực.

Công nghệ này do Indrajaal Drone Defence - doanh nghiệp có trụ sở tại Hyderabad (Ấn Độ) - phát triển, giúp mẫu bán tải Hilux dân dụng được nâng cấp thành một nền tảng chống drone cơ động hoàn chỉnh.

Ấn Độ đã giới thiệu xe tuần tra chống drone di động bằng AI đầu tiên mang tên Indrajaal Ranger, phát triển dựa trên mẫu bán tải Toyota Hilux 4x4. Ảnh: Indrajaal Drone Defence

Nền tảng chống drone di động đầu tiên của Ấn Độ

Hệ thống mới, mang tên Indrajaal Ranger, được giới thiệu là giải pháp tuần tra chống drone đầu tiên tại Ấn Độ có khả năng cơ động hoàn toàn và tích hợp trí tuệ nhân tạo. Khác với các hệ thống chống UAV truyền thống vốn phải triển khai cố định, Ranger có thể phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa mục tiêu ngay trong quá trình di chuyển.

Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gầm Toyota Hilux dẫn động bốn bánh, lựa chọn phù hợp cho địa hình gồ ghề, nhiều kênh rạch hoặc khu vực nông nghiệp – nơi các phương tiện đô thị khó tiếp cận.

Trung tâm vận hành là SkyOS, nền tảng chỉ huy sử dụng AI để tổng hợp dữ liệu từ nhiều loại cảm biến, đóng vai trò như “bộ não phòng vệ thống nhất”. Phần mềm này tự động nhận diện, bám bắt và lựa chọn phương thức vô hiệu hóa UAV tùy theo phạm vi hoạt động và mức độ đe dọa.

Đánh chặn UAV theo từng lớp phòng vệ

Indrajaal Ranger có khả năng phát hiện drone từ khoảng cách tối đa 10 km. Trong phạm vi 4 - 5 km, hệ thống có thể thực hiện “bắt giữ mềm”, tức xâm nhập liên kết điều khiển để giành quyền kiểm soát UAV.

Với tầm quét lên đến 10 km, Ranger có thể nhanh chóng phát hiện các thiết bị lạ. Ảnh: Indrajaal Drone Defence

Ở cự ly khoảng 3 km, Ranger có thể vô hiệu hóa mục tiêu bằng chế áp điện tử, cắt đứt tín hiệu liên lạc và định vị dẫn đường. Nếu cần thiết, hệ thống còn có khả năng tiêu diệt drone trong phạm vi 2 km.

Để thực hiện các chức năng này, Ranger được trang bị nhiều công cụ chuyên dụng. Mô-đun chiếm quyền điều khiển từ xa có thể “hack” UAV bằng cách ghi đè liên kết điều khiển, cho phép hạ cánh an toàn. Công nghệ “GNSS spoofing” gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh, trong khi “RF jamming” làm gián đoạn liên lạc và luồng dữ liệu. Trong trường hợp buộc phải phá hủy mục tiêu, hệ thống còn tích hợp cơ chế tiêu diệt tự động dạng lò xo.

Khi xác định mối liên hệ nguy hiểm, hệ thống sẽ được lựa chọn giữa các giải pháp "mềm" hoặc "cứng" để xử lý tình huống, tùy theo mức độ an toàn. Ảnh: Indrajaal Drone Defence

Trong các thử nghiệm thực địa, Indrajaal Ranger đã đánh chặn thành công 40 drone chỉ trong 6 ngày tại một điểm biên giới. Hệ thống có thể vận hành tự động 24/7, yêu cầu bảo dưỡng thấp và hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt như sa mạc, đồng ruộng hay khu vực kênh rạch. Nhờ công nghệ mạng mesh, nhiều xe Ranger có thể phối hợp để tạo thành lưới phòng vệ diện rộng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, trung tướng Devendra Pratap Pandey (đã nghỉ hưu) nhận định Ranger là “giải pháp bảo vệ trẻ em, nông dân và tương lai đất nước trước các mạng lưới tội phạm quốc tế”.

Ứng dụng của chiếc Toyota Hilux đặc biệt

Indrajaal Ranger được định hướng triển khai tại các tuyến biên giới, khu vực kênh rạch và vùng nông nghiệp - nơi drone bay thấp có thể dễ dàng lẩn tránh các hệ thống radar truyền thống.

Chiếc Toyota Hilux đặc biệt trong một sự kiện quân sự. Ảnh: NDTV

Hệ thống này cũng phù hợp để bảo vệ những địa điểm trọng yếu như nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, cảng biển, trung tâm dữ liệu hoặc các sự kiện đòi hỏi mức độ an ninh cao.

Nhờ sử dụng nền tảng là mẫu bán tải phổ biến Toyota Hilux, Ranger có thể được điều chuyển nhanh giữa nhiều khu vực mà không cần xây dựng trạm cố định.

Giá bán của hệ thống chưa được công bố, song nhiều khả năng sản phẩm chỉ dành cho lực lượng quốc phòng, an ninh, không bán ra thị trường dân sự.