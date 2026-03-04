Toyota Hilux bán kỷ lục tại Việt Nam khi chuyển sang đời mới: Chốt 871 xe trong tháng Tết, có thể vượt Triton để bám đuổi doanh số với Ranger

Sau 1 tháng kể từ khi chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, Toyota Hilux đã nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đạt doanh số 871 xe trong tháng 2/2026. Kết quả này giúp mẫu bán tải vươn lên dẫn đầu toàn bộ danh mục sản phẩm của Toyota Việt Nam (TMV), đồng thời trở thành cái tên có doanh số cao nhất của hãng xe Nhật trong tháng qua.

Toyota Hilux ghi nhận doanh số bùng nổ trong tháng 2/2026. Ảnh: Toyota Việt Nam

Đáng chú ý, ở tháng liền trước, Hilux chỉ bán được 128 xe. Như vậy, doanh số tháng 2 đã tăng thêm 743 xe, tương đương mức tăng hơn 6 lần chỉ sau một tháng – một bước nhảy vọt hiếm thấy trong nội bộ Toyota thời gian gần đây.

Doanh số Hilux từ đầu năm 2025 tới nay. Số liệu: VAMA

Theo công bố từ TMV, tổng doanh số tháng 2/2026 của hãng đạt 3.935 xe (bao gồm Lexus). Riêng thương hiệu Toyota ghi nhận 3.890 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều mẫu xe chủ lực của hãng đều ghi nhận mức sụt giảm rõ rệt so với tháng trước.

Cụ thể, Toyota Yaris Cross từ mức 1.150 xe đã giảm xuống còn 638 xe. Toyota Vios cũng lùi từ 1.118 xe xuống 615 xe. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross giảm từ 861 xe xuống còn 595 xe. Bối cảnh chung đi xuống càng khiến con số 871 xe của Hilux trở nên đáng chú ý hơn.

Doanh số tháng đầu tiên ở mức 871 xe rõ ràng là tín hiệu rất triển vọng cho Hilux thế hệ mới. Tuy nhiên, để thực sự tạo thế đối đầu với “ông vua bán tải” tại Việt Nam là Ford Ranger vẫn còn là chặng đường dài. Thực tế, doanh số hàng tháng của Ranger tại Việt Nam thường dao động trong khoảng 1.200–1.400 xe, gần như gấp rưỡi so với kết quả hiện tại của Hilux. Song, lượng xe bán ra của Hilux tháng vừa qua có thể sẽ giúp mẫu xe này vượt qua Mitsubishi Triton.

Ranger vẫn là đối thủ đáng gờm so với Hilux. Ảnh: Đại lý

Điều đó đồng nghĩa, dù có màn khởi đầu ấn tượng, Hilux vẫn cần thêm thời gian để gia tăng sức ảnh hưởng trong phân khúc bán tải. Cuộc đua song mã ở nhóm xe bán tải vì thế hứa hẹn sẽ nóng lên trong những tháng tới nếu Toyota tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này.



