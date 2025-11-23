Toyota Hilux 2026 về Việt Nam tới đây mà thêm bản này thì nhiều dân chơi sẽ thích: Máy mạnh hơn, hầm hố như Ranger Raptor

Toyota dường như đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm Hilux với một phiên bản thân rộng mới, dù thời điểm ra mắt vẫn chưa được xác nhận. Đây là cấu hình từng được nhiều người mong đợi khi Hilux thế hệ mới trình làng nhưng lại không xuất hiện trong danh sách phiên bản đầu tiên.

Hilux 2026 đã có bản Overland hầm hố nhưng vẫn chưa thực sự phải bản thân rộng hiệu suất cao như GR Sport trước đây. Ảnh: S/T

Tuy nhiên, các lãnh đạo của Toyota Australia đã úp mở rằng biến thể thân rộng này “nằm trong kế hoạch tương lai”, đồng thời khẳng định thương hiệu luôn liên tục phát triển và hoàn thiện Hilux qua từng giai đoạn. Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, Nick Hogios - trưởng bộ phận thiết kế Toyota Australia - cho biết biến thể thân rộng “chắc chắn sẽ đến, chỉ là chưa phải lúc này”.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Toyota Australia, ông Sean Hanley, cũng xác nhận GR là một mảng quan trọng trong danh mục sản phẩm và không loại trừ khả năng hãng sẽ tung ra Hilux GR Sport thế hệ mới.

Để hình dung về những gì sắp đến, nhà thiết kế kỹ thuật số Theophilus Chin đã dựng loạt ảnh phác họa Hilux GR Sport thân rộng dựa trên thế hệ mới. Bộ ảnh kết hợp đường nét mặt trước sau của Hilux hiện tại với vè mở rộng, hốc hút gió lớn, ốp gầm thể thao và bộ mâm to bản, tạo nên hình ảnh rất sát với một phiên bản GR Sport chính hãng.

Ảnh dựng đồ họa Hilux GR Sport thế hệ mới cho thấy diện mạo hầm hố hơn. Ảnh: Theottle

Thế hệ Hilux trước từng có nhiều phiên bản GR Sport tùy thị trường, nổi bật nhất là bản ra mắt năm 2023 với cản trước sau thiết kế lại, vè rộng, hệ treo nâng cấp và động cơ diesel 2.8L được tinh chỉnh lên 221 mã lực.

Hilux GR Sport thế hệ trước từng được các "dân chơi" off-road yêu thích. Ảnh: Toyota

Khác với Ford Ranger Raptor thiên về hiệu suất cao, GR Sport của Toyota Hilux tập trung nhiều hơn vào sức mạnh làm việc và khả năng off-road thực dụng, tương tự cách Nissan định vị Navara Warrior.

Ở thời điểm hiện tại, phiên bản off-road cao cấp nhất tại Australia là Hilux Rugged X, giữ nguyên động cơ và hệ treo nhưng bổ sung trang bị off-road như cản thép, đèn LED bar tích hợp, móc cứu hộ cùng nhiều tùy chọn phụ kiện như ống thở, giá nóc hay ốp bảo vệ.

Khi Hilux thế hệ mới ra mắt tại Thái Lan, Toyota cũng mang đến nhiều mẫu xe trưng bày dùng phụ kiện GR Parts, cho thấy Gazoo Racing vẫn đang âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại của phiên bản hiệu suất cao.

Từ những tín hiệu đó, có thể thấy Toyota chưa bỏ quên Hilux GR Sport. Sự xuất hiện của một biến thể thân rộng cho thế hệ mới gần như nằm trong kế hoạch, chỉ còn chờ thời điểm phù hợp để công bố.

Hilux 2026 vừa ra mắt đã có nhiều cấu hình thể thao tùy biến. Ảnh: S/T

Tại Việt Nam, Toyota Hilux thế hệ mới đã được nhận đặt cọc, hứa hẹn về nước trong đầu năm 2026. Phía đại lý đưa ra dự kiến 3 phiên bản, giá tạm tính từ trên 800 triệu đồng. Từ trước tới nay, Hilux vẫn chưa có bản GR Sport ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc một bản thể thao thân rộng xuất hiện là khả thi, khi Ranger Raptor vẫn một mình một sân chơi riêng.