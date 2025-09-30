Toyota Hilux 2026 sắp ra mắt lộ thông tin động cơ hybrid đấu Ranger: Mạnh hơn máy dầu đang bán ở Việt Nam, chỉ kèm số tự động

Theo hồ sơ nộp lên hệ thống ROVER của Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Phát triển vùng, Truyền thông, Thể thao và Nghệ thuật Úc, mẫu xe có mã hiệu AN2 được cho là Hilux 2026 sẽ được tinh giản danh mục sản phẩm nhưng đồng thời nâng cấp đáng kể về sức mạnh.

Thông tin về Hilux mới trên trang web của chính phủ Úc. Ảnh chụp màn hình: Drive

Toàn bộ các phiên bản đều mang ký hiệu “GUN”, cho thấy Toyota đã loại bỏ động cơ xăng 2.7L và kiểu thân Extra-cab vốn có mặt trên thế hệ hiện hành. Điều này đồng nghĩa Hilux mới sẽ chỉ còn lựa chọn Single-cab và Dual-cab (giống cấu hình đang bán tại Việt Nam), tập trung vào các cấu hình phổ biến nhất.

Ảnh dựng đồ họa AI Hilux thế hệ mới dựa vào ảnh xe chạy thử. Ảnh: AP

Điểm đáng chú ý nhất là động cơ 2.8L turbo-diesel nhiều khả năng sẽ trở thành tiêu chuẩn trên toàn dải sản phẩm. Đây được xem là bước đi tương tự như Mitsubishi Triton, vốn đã chuyển hẳn sang động cơ diesel mạnh mẽ thay vì duy trì những biến thể công suất thấp dành cho thị trường nội địa. Nếu kịch bản này xảy ra, sức mạnh và khả năng vận hành của Hilux 2026 sẽ đồng đều hơn giữa các phiên bản.

Hồ sơ cũng hé lộ sự xuất hiện của công nghệ mild-hybrid 48V, khi liệt kê hai biến thể động cơ 1GD: “1GD-FTV (HI) - AT” và “1GD-FTV (MHV)”. Trong đó, ký hiệu “MHV” được cho là viết tắt của Mild Hybrid Vehicle, tức hệ thống điện 48V V-Active đã có trên Hilux hiện tại sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, mạnh hơn bản máy dầu truyền thống đang có ở Việt Nam. Nhiều khả năng, các biến thể mild-hybrid này chỉ đi kèm hộp số tự động, trong khi những bản số sàn sẽ không có điện hóa.

Động cơ 2.8L hybrid mới sẽ chỉ đi kèm số tự động. Ảnh: Headlightmag

Một loạt mã phiên bản mới như GUN226, GUN227, GUN236 và GUN237 cũng xuất hiện trong tài liệu. Phân tích từ giới chuyên môn cho rằng chữ cái thứ ba từ cuối trong mã xe - gồm L, M, H, P - tương ứng với các cấp trang bị WorkMate, SR, SR5 và một bản hoàn toàn mới được định vị cao cấp hơn. Những phiên bản hai cầu (4x4) hoặc trang bị mild-hybrid được nhận diện qua ký tự “R” trong mã, trong khi các bản không điện hóa mang ký tự “X”.

Toyota Australia hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các thông tin trên. Tuy nhiên, việc hồ sơ chứng nhận được công bố trước thời điểm ra mắt toàn cầu đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về mẫu xe bán tải ăn khách nhất của Toyota. Từ Thái Lan, một số nguồn tin cho biết Hilux 2026 có thể sẽ trình làng tại triển lãm ô tô Bangkok vào cuối tháng 11/2025, trước khi chính thức mở bán vào năm sau.