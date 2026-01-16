Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa, Toyota Hilux 2026 sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam. Tới nay, các đại lý vẫn liên tục chào đặt cọc kèm khuyến mãi cho 500 xe đầu tiên. Đồng thời, phía đại lý cũng tiết lộ thêm nhiều điểm mới trên Hilux thế hệ mới dành cho thị trường Việt Nam.

Theo đó, Hilux 2026 sẽ có 3 phiên bản như trước, nhưng tên gọi và cấu hình thay đổi. Bản cao cấp nhất đổi tên từ Hilux Adventure thành Hilux Trailhunter, động cơ 2.8L, 4x4 AT. Bản tầm trung có tên là Hilux Sport, động cơ 2.8L, 4x2 AT. Bản tiêu chuẩn không còn dẫn động 2 cầu, chuyển xuống thành 4x2 MT, song động cơ thay từ 2.4L sang 2.8L. Giá tạm tính cho 3 bản khoảng từ 700 triệu tới 930 triệu đồng.

Toyota Hilux thế hệ mới tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản. Ảnh tham khảo: Toyota

Tham khảo tại thị trường Thái Lan, động cơ 2.8L mới có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Bản số tự động 6 cấp sẽ dùng thông số này. Trong khi đó, bản số sàn 6 cấp có mô-men xoắn thấp hơn, ở mức 420 Nm. Bản Trailhunter cao cấp nhất cho thị trường Việt Nam còn có lựa chọn đa địa hình cùng phanh đĩa cho cả trước và sau.

Ở ngoại thất, bản Trailhunter có khả năng sẽ có diện mạo gần tương tự bản Overland tại Thái Lan. Thiết kế Hilux đời mới tối giản hơn, với cụm đèn chiếu sáng LED mảnh và mặt tản nhiệt gần giống trên Corolla Cross. Thùng phía sau có chỗ để chân bên hông để lên xuống, tương tự Ranger. Theo phía đại lý, sẽ có 5 màu tùy chọn gồm trắng, xám, bạc, đen và vàng.

Phiên bản cao cấp nhất của Hilux sẽ mang phong cách dã ngoại, hầm hố hơn. Ảnh tham khảo: Toyota

Trang bị tiện nghi giữa 3 bản có nhiều điểm khác biệt. Bản Trailhunter sẽ có 2 màn hình 12,3 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, âm thanh 8 loa, sạc không dây điện thoại, ổ cắm 220V, phanh tay điện tử cùng vô-lăng trợ lực điện. Bản Sport chỉ có ghế lái chỉnh cơ, màn hình 7 inch sau vô-lăng và 9 inch trung tâm, âm thanh 8 loa, phanh tay cơ, vô-lăng trợ lực dầu. Bản tiêu chuẩn có màn hình 9 inch trung tâm nhưng đồng hồ dạng analog và màn hình bé, âm thanh 4 loa.

Nội thất xe có nhiều điểm giống Land Cruiser Prado. Ảnh tham khảo: Toyota

Về công nghệ, bản Trailhunter sẽ có gói ADAS với các tính năng hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp, đèn chiếu xa thông minh... kết hợp camera 360 độ và giám sát áp suất lốp cùng cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Các bản thấp hơn chỉ có camera lùi và 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Mặc dù có nhiều thay đổi lớn, mẫu bán tải Toyota đang chịu áp lực lớn khi các đối thủ đồng loạt giảm giá sâu để kích cầu. Cụ thể, Ford Ranger được các đại lý hỗ trợ phí lăn bánh với tổng trị giá lên đến cả trăm triệu đồng. Mitsubishi Triton cũng liên tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Cùng lúc đó, Isuzu D-Max vẫn duy trì vị thế là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc.