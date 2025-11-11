Toyota Hilux 2026 bị chê dùng khung gầm lỗi thời, sếp hãng đáp trả bằng lý do khó cãi

Sau khi vấp phải chỉ trích vì Toyota Hilux 2026 không phải là thế hệ hoàn toàn mới, đại diễn Toyota Australia đã lên tiếng bảo vệ quyết định tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm cũ. Khung gầm dạng thang đã được sử dụng suốt 10 năm qua. Xe giữ kích thước và cấu trúc cabin quen thuộc, nhưng thay đổi phần đầu, phần đuôi và có khoang nội thất hoàn toàn mới.

Toyota Hilux mới bị chê dùng khung gầm đã lỗi thời. Ảnh: ST

Theo tờ Drive, phó chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị của Toyota Australia, Sean Hanley, đã phản hồi trước các ý kiến cho rằng Hilux thế hệ mới tụt lại trong cuộc đua đổi mới của phân khúc. Ở phân khúc này, Ford Ranger và Mitsubishi Triton đang là hai đối thủ đáng gờm với những thay đổi toàn diện từ lâu.

Khi được hỏi về quyết định tái sử dụng nền tảng cũ trong bối cảnh đối thủ đều đổi mới, Hanley trả lời: “Tôi không về nhà và mất ngủ vì điều đó. Tôi sẽ nói cho bạn biết vì sao chiếc xe này sẽ ‘chạy tốt’: bởi vì nó có những gì người mua ute [bán tải] cần. Trước hết, nó đáng tin cậy. Nó có chất lượng tốt. Nó có một thương hiệu ô tô đằng sau mà người ta tin tưởng. Và thương hiệu đó có thể cung cấp phụ tùng.”

Thiết kế Hilux mới được sếp Toyota tự khen là ổn. Ảnh: STThiết kế Hilux mới được sếp Toyota tự khen là ổn. Ảnh: STThiết kế Hilux mới được sếp Toyota tự khen là ổn. Ảnh: ST

Hanley cũng bảo vệ ngôn ngữ thiết kế mới được phát triển bởi đội ngũ tại Toyota Australia, do Nic Hogios - quản lý thiết kế cấp cao - dẫn dắt. Theo Hogios, Hilux 2026 được “thiết kế với tầm nhìn lâu dài”.

Theo Hogios, việc Hilux 2026 chia sẻ nền tảng với thế hệ trước là chủ đích ngay từ đầu. “Có một số phần cấu trúc cabin được tái sử dụng, nhưng chúng tôi tin rằng thiết kế này đã đưa Hilux bước vào kỷ nguyên hiện đại – đặc biệt là phần đầu xe với diện mạo mới và phần đuôi hoàn toàn khác biệt.”

Hogios cho biết mẫu xe được phát triển tại trung tâm thiết kế của Toyota Australia ở Altona, Victoria, theo chủ đề ‘Cyber Sumo’, lấy cảm hứng từ tư thế mạnh mẽ, cân bằng của các võ sĩ sumo Nhật Bản. “Chiếc xe này là một thay đổi lớn so với mẫu hiện tại. Nó vẫn dựa trên những điểm cứng đã được thử nghiệm của Hilux, nhưng chúng tôi tin đây là thiết kế mà khách hàng sẽ yêu thích trong nhiều năm tới.”

Thiết kế của Hilux được cho là có chủ đích từ trước chứ không phải bí ý tưởng. Ảnh: STThiết kế của Hilux được cho là có chủ đích từ trước chứ không phải bí ý tưởng. Ảnh: STThiết kế của Hilux được cho là có chủ đích từ trước chứ không phải bí ý tưởng. Ảnh: STThiết kế của Hilux được cho là có chủ đích từ trước chứ không phải bí ý tưởng. Ảnh: ST

“Thiết kế này không hề xa lạ. Tôi rất tự tin vào sản phẩm này. Tôi rất tự tin,” Hanley nói, rồi bổ sung: “Thiết kế này hoàn toàn ổn.”

Hanley khẳng định Hilux mới vẫn giữ được những giá trị mà khách hàng trong phân khúc này quan tâm nhất. “Khi bạn nghiên cứu người mua ute, họ muốn độ tin cậy và tính thực dụng. Đó là hai điều đầu tiên họ tìm kiếm. Đó là lý do họ mua một ute.”

Ông nói thêm rằng người dùng ute thường cần xe phục vụ cho công việc và địa hình khó, chẳng hạn như trong khai thác mỏ hay nông nghiệp. “Họ muốn dịch vụ hậu cần. Họ muốn biết nếu xe đi off-road, họ sẽ được bảo dưỡng. Họ muốn phụ tùng. Đây là những điều họ tìm kiếm đầu tiên - tính thực dụng và độ tin cậy. Và chiếc xe này đáp ứng cả hai.”

Nội thất Hilux lột xác hoàn toàn. Ảnh: STNội thất Hilux lột xác hoàn toàn. Ảnh: STNội thất Hilux lột xác hoàn toàn. Ảnh: STNội thất Hilux lột xác hoàn toàn. Ảnh: STNội thất Hilux lột xác hoàn toàn. Ảnh: ST

Khi được hỏi liệu Toyota có thể mang lại những thuộc tính này trên một mẫu xe hoàn toàn mới không, Hanley trả lời: “Điều đó quan trọng là gì? Đây là một chiếc xe đã được kiểm chứng, đáng tin cậy. Hãy quay lại với điều khách hàng muốn, không phải điều bạn muốn.”