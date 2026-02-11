Toyota Highlander 2027 khai tử bản xăng

Từng là mẫu SUV 3 hàng ghế chủ lực của Toyota , Highlander những năm gần đây dần bị chia thị phần bởi đàn anh Grand Highlander rộng rãi hơn, trong khi RAV4 vẫn là sản phẩm bán chạy nhất của hãng. Bước sang đời 2027, Toyota quyết định làm mới toàn diện Highlander với thiết kế táo bạo và hệ truyền động thuần điện , tạo ra bước chuyển mình lớn nhất trong lịch sử dòng xe này.

Từ năm 2027, Highlander sẽ không còn bản động cơ xăng. Phiên bản dẫn động cầu trước (FWD) dùng một mô-tơ điện cho công suất 221 mã lực. Bản dẫn động hai cầu (AWD) sử dụng hai mô-tơ, cho tổng công suất 338 mã lực.

Bản tiêu chuẩn dùng pin 77 kWh, phạm vi hoạt động dự kiến khoảng 462 km với bản một mô-tơ và 434 km với bản hai mô-tơ. Gói pin lớn 95,8 kWh có thể đạt phạm vi 515 km.

Highlander 2027 sử dụng cổng sạc chuẩn NACS (chuẩn sạc do Tesla phát triển, hiện được nhiều hãng tại Mỹ áp dụng). Toyota cho biết xe có thể sạc nhanh từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút. Khi sạc tại nhà bằng bộ sạc cấp độ 2, thời gian sạc đầy khoảng 7-8 giờ tùy dung lượng pin.

Xe sở hữu diện mạo mới gần như tách biệt khỏi thế hệ trước. Phần đầu xe không còn lưới tản nhiệt truyền thống (do xe dùng động cơ điện), phong cách tương tự mẫu bZ Woodland sắp ra mắt. Cụm đèn hậu dạng thanh mảnh kéo dài toàn chiều rộng, tạo cảm giác hiện đại.

So với đời cũ, Highlander mới dài hơn gần 10 cm, trục cơ sở tăng hơn 20 cm để bố trí bộ pin đặt dưới sàn. Thân xe rộng hơn nhưng thấp hơn, mang lại dáng vẻ trường xe và thể thao hơn. Toyota cũng cung cấp tùy chọn sơn hai tông màu.

Bên trong, khoang lái lấy cảm hứng từ RAV4 thế hệ mới với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 14 inch. Hệ thống giải trí sử dụng nền tảng phần mềm mới của Toyota, hỗ trợ kết nối mạng 5G và tính năng Drive Recorder - cho phép ghi hình như camera hành trình thông qua camera tích hợp sẵn trên xe.

Không gian hàng ghế thứ hai có thể chọn ghế băng hoặc ghế rời tùy phiên bản. Hàng ghế thứ ba là trang bị tiêu chuẩn. Nhờ thân xe rộng hơn, khu vực sạc không dây đôi đặt cạnh nhau không chiếm nhiều diện tích, bên dưới là hộc chứa đồ mở cỡ lớn.

Xe cũng hỗ trợ V2L, cho phép dùng điện từ pin để cấp nguồn cho thiết bị bên ngoài, thậm chí cung cấp điện cho gia đình trong trường hợp khẩn cấp.

Việc bỏ qua các phiên bản thấp và bắt đầu từ bản XLE cho thấy Highlander 2027 có thể nằm ở nhóm giá cao. Trang MotorTrend dự đoán xe có mức giá từ khoảng 58 nghìn USD (~ 1,5 tỷ đồng). Trang bị tiêu chuẩn gồm ghế bọc SofTex giả da, ghế trước sưởi, mâm 19 inch và đèn nội thất 64 màu. Bản Limited bổ sung ghế thông gió, hiển thị kính lái HUD và nhiều hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Dù khó vượt qua Grand Highlander về doanh số trong ngắn hạn, Highlander 2027 được xem là lựa chọn đáng chú ý cho gia đình muốn trải nghiệm SUV 3 hàng ghế chạy điện, chi phí vận hành thấp và sự êm ái.

(Nguồn: MotorTrend)