Toyota HiAce từng quen thuộc với người Việt rục rịch có đời mới: Thiết kế thay đổi lớn chưa từng có, nhiều kiểu dáng tùy biến, thêm động cơ hybrid

Sau hơn hai thập kỷ bền bỉ đồng hành cùng thị trường qua vô số bản cập nhật, mẫu xe "cá mập" quen thuộc nhất của Nhật Bản cuối cùng cũng chuẩn bị có một cuộc lột xác toàn diện. Đây cũng là mẫu xe từng gắn bó rất nhiều năm với người Việt Nam trước đây.

Toyota HiAce hiện vẫn giữ vững vị thế là một trong những dòng xe thương mại phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, thế hệ H200 hiện tại đã được mở bán tại Nhật Bản từ năm 2004, tạo nên một áp lực lớn về việc cần có một thế hệ kế nhiệm xứng tầm. Những thông tin rò rỉ cho thấy một mẫu xe mới dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm tới, đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử của dòng xe này.

Toyota "cá mập" sắp có thay đổi lớn toàn diện. Ảnh: Drive

Vào năm 2019, Toyota từng giới thiệu thế hệ HiAce H300, nhưng thị trường Nhật Bản vẫn trung thành với dòng van H200 thiết kế động cơ đặt dưới ghế lái cũ. Dù đã nhận được rất nhiều bản cập nhật qua từng năm trong suốt 22 năm qua, dòng xe này chắc chắn đang tiến gần hơn đến thời điểm giải nghệ.

Các mẫu xe ý tưởng (concept) của Toyota HiAce vừa ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025 là minh chứng rõ nét nhất cho thế hệ tiếp theo. Đây là cơ hội để khách hàng Nhật Bản tiếp cận một dòng xe thương mại hạng nhẹ (LCV) hiện đại từ Toyota. Một trong những bản concept sở hữu trục cơ sở dài cùng phần mui cao, trong khi bản còn lại là dòng van tiêu chuẩn.

Mẫu concept cho thấy HiAce có thiết kế hiện đại hơn rất nhiều. Ảnh: Toyota

Cả hai đều trang bị hệ thống đèn LED hiện đại và các đường nét thiết kế tinh giản, lấy cảm hứng từ mẫu Toyota Kayoibako concept năm 2023. Điểm mấu chốt nằm ở việc HiAce mới sẽ từ bỏ kiểu dáng cabover của H200 để chuyển sang thiết kế có nắp ca-pô ngắn hơn so với bản H300 toàn cầu, giúp xe vận hành linh hoạt trên những cung đường hẹp đặc trưng của Nhật Bản.

Toyota nhiều khả năng sẽ cung cấp đa dạng các biến thể thân xe cho dòng LCV này, tương tự như cách họ đang làm với HiAce hiện tại vốn có nhiều tùy chọn về chiều rộng, chiều cao và chiều dài. Mẫu xe mới cũng được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng lý tưởng cho các dòng xe đưa đón hành khách hoặc các bản độ xe cắm trại (camper).

Bên cạnh đó, dải sản phẩm sẽ được bổ sung thêm một mẫu van nhỏ hơn dựa trên ý tưởng của chiếc Daihatsu Kayoibako-K, phục vụ nhu cầu giao hàng đô thị và các chuyến dã ngoại ngắn ngày.

Xe sẽ có nhiều kiểu dáng tùy biến. Ảnh: Toyota

Các nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết HiAce mới sẽ chia sẻ nhiều linh kiện với thế hệ H300 đang được bán tại các thị trường như Philippines, Thái Lan và Úc. Mẫu LCV này dự kiến sẽ được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA, mang lại những cải tiến vượt bậc về độ an toàn cũng như chất lượng vận hành so với nền tảng H200 đã lỗi thời.

Ngoài việc chuyển đổi từ cấu trúc động cơ đặt giữa sang động cơ đặt trước, HiAce được cho là sẽ giới thiệu thêm tùy chọn hệ truyền động hybrid tự sạc. Lựa chọn này hứa hẹn mang lại công suất mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ưu việt hơn so với các động cơ xăng và diesel hiện hành.

Mặc dù mẫu Global HiAce BEV concept năm 2023 từng gợi mở về một phiên bản thuần điện, nhưng các tin đồn mới nhất cho thấy dự án xe không phát thải này đang tạm thời bị hoãn lại do những thay đổi của điều kiện thị trường.

Động cơ hybrid sẽ là điểm mới nổi bật trong vận hành. Ảnh: Toyota

Dẫn nguồn tin từ cơ quan thông tấn Apollo News Service, thế hệ HiAce mới dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Những thông tin chi tiết về mẫu van huyền thoại này sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

