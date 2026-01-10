HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Toyota hé lộ mẫu xe bán tải thể thao mới: Kiểu dáng như Su 'cóc' nhưng gắn thêm ghế trên thùng hàng, không kính chắn gió

Hoàng Dũng |

Toyota Gazoo Racing mang tới Tokyo Auto Salon 2026 một chiếc kei-truck (tạm dịch là xe tải cỡ nhỏ) được biến đổi theo hướng khác thường.

Tại Tokyo Auto Salon 2026, Toyota Gazoo Racing thu hút sự chú ý không phải bằng một mẫu xe thể thao hoàn toàn mới, mà bằng một chiếc kei-truck (tạm dịch là xe tải cỡ nhỏ) được biến đổi theo hướng khác thường. Trước sự kiện, Toyota từng gợi ý về một mẫu xe hai chỗ, động cơ đặt giữa, khiến nhiều người liên tưởng tới khả năng hồi sinh một mẫu xe thể thao cỡ nhỏ. Tuy nhiên, thứ xuất hiện trên sân khấu lại là một chiếc kei-truck được tái cấu trúc để đáp ứng đúng định nghĩa xe động cơ đặt giữa, theo cách rất riêng của Toyota.

Về bản chất, nguyên mẫu xe trưng bày là Daihatsu Hijet, nhưng được thay đổi bố cục. Động cơ được đặt phía sau hai ghế, khoang cabin được thu gọn, trong khi phần thùng hàng gần như không còn vai trò sử dụng thực tế. Với cách bố trí này, Toyota gọi đây là một mẫu xe động cơ đặt giữa, dù hình dáng tổng thể vẫn mang dáng dấp của một chiếc xe tải mini.

Toyota không công bố bất kỳ thông số kỹ thuật cụ thể nào liên quan đến động cơ, công suất hay hệ dẫn động. Cũng không rõ chiếc xe này có thực sự vận hành được theo cấu hình trưng bày hay chỉ mang tính mô hình ý tưởng. Những chi tiết như khung bảo vệ, ghế đua và lốp bản lớn cho thấy định hướng trình diễn và thử nghiệm là chính, thay vì hướng tới sản xuất thương mại.

Chiếc kei car “động cơ giữa” này được đặt trong bối cảnh một thử thách mang tính biểu tượng giữa các bộ phận motorsport của Toyota, bao gồm Toyota Gazoo Racing và Daihatsu. Thông điệp mà Toyota đưa ra không tập trung vào hiệu năng hay thông số, mà vào cách tiếp cận linh hoạt, thậm chí có phần nghịch ngợm, trong việc thử nghiệm ý tưởng xe thể thao.

Nếu đặt cạnh những kỳ vọng trước đó, màn ra mắt này dễ gây hụt hẫng với những người chờ đợi một mẫu concept thể thao thực thụ, hoặc ít nhất là một nền tảng mới cho xe hiệu năng cao cỡ nhỏ. Tuy nhiên, xét theo cách Toyota Gazoo Racing thường xuất hiện tại Tokyo Auto Salon, đây không phải lần đầu hãng sử dụng sự kiện này để giới thiệu các dự án mang tính thử nghiệm, không gắn trực tiếp với kế hoạch sản xuất.

