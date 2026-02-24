Toyota giấu ‘chốt an toàn’ trong tay nắm cửa dạng ẩn và đây là cách sử dụng mà không phải ai cũng biết

Trong thế giới ô tô hiện đại, đặc biệt là phân khúc xe điện, tay nắm cửa không còn đơn thuần là một bộ phận cơ học mà đã biến thành những tuyên ngôn về thiết kế và trình diễn công nghệ. Từ những loại tự động bật ra đầy phô trương đến những thiết kế nằm phẳng lỳ trên thân xe, việc mở cửa đôi khi trở thành một "trò chơi đố vui" gây lúng túng cho người dùng.

Đáng lo ngại hơn, xu hướng phụ thuộc hoàn toàn vào chốt điện tử đang dấy lên những ho ngại về an toàn khi xe mất điện hoàn toàn. Giữa bối cảnh đó, mẫu Toyota Highlander thế hệ mới đang thu hút sự chú ý bằng một giải pháp kỹ thuật tinh tế nhưng vô cùng thiết thực.

Toyota Highlander mới có thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn. Ảnh: Carscoops

Quan sát kỹ tay nắm cửa của chiếc SUV này, người dùng sẽ phát hiện một chi tiết nhỏ chỉ bằng con tem nằm ẩn bên trong hốc tay nắm cố định. Đây chính là một lẫy kéo độc lập, được thiết kế để vận hành thủ công trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi hệ thống điện gặp sự cố. Toyota đã khéo léo tích hợp biểu tượng hướng dẫn trực quan trên chi tiết này, giúp lực lượng cứu hộ hoặc chủ xe dễ dàng nhận diện và thao tác mà không cần đến nguồn điện hỗ trợ.

Cơ chế vận hành của bộ phận này tuân theo quy trình hai bước rất logic và an toàn. Theo xác nhận từ phía Toyota, ở phiên bản thương mại, người dùng chỉ cần kéo lẫy lần thứ nhất để mở khóa và kéo lần thứ hai để mở bung cửa xe.

Một lẫy mở cơ học nhỏ được giấu bên trong. Ảnh: Carscoops

Ngay bên cạnh đó, hãng cũng bố trí một nắp che có thể tháo rời để lộ ổ khóa vật lý, cho phép việc tiếp cận xe trở nên đơn giản và đáng tin cậy như những phương thức truyền thống. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ hoàn toàn sự lúng túng thường thấy trên các dòng xe điện hóa hiện nay khi hệ thống pin chính gặp trục nặc.

Không chỉ dừng lại ở ngoại thất, triết lý ưu tiên sự an toàn cũng được áp dụng triệt để phía bên trong cabin. Hệ thống tay nắm cửa nội thất của Highlander mới tương đồng với thiết kế trên các dòng xe Lexus gần đây, cho phép hành khách bấm nút để kích hoạt chốt điện tử hoặc kéo mạnh để mở bằng cơ chế vật lý. Đây là một lớp bảo mật quan trọng, đảm bảo hành khách luôn có lối thoát trong mọi kịch bản rủi ro, khắc phục triệt để nhược điểm của những mẫu xe quá phụ thuộc vào phần mềm.

Bên trong xe cũng cho phép mở cơ học. Ảnh: Carscoops

Trong một kỷ nguyên mà ngay cả những bộ phận cơ bản nhất cũng đang được số hóa mạnh mẽ, giải pháp của Toyota mang lại cảm giác an tâm hơn là sự hoài cổ. Việc duy trì các điểm tựa cơ khí dự phòng không hề làm giảm đi vẻ hiện đại của chiếc xe, trái lại, nó chứng minh rằng tư duy thiết kế lấy con người làm trung tâm mới là tính năng thông minh nhất. Khi các thiết bị điện tử ngày càng phức tạp, một giải pháp vật lý đơn giản và hiệu quả chính là minh chứng cho sự trưởng thành trong công nghệ chế tạo ô tô.