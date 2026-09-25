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Toyota Fortuner đời mới lộ diện trên đường với cụm đèn LED kiểu mới, dễ ra mắt năm sau cạnh tranh Everest

Bảo Lâm
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Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp khi chạy thử tại Thái Lan, hé lộ thêm một số thay đổi ở ngoại thất. Mẫu SUV 7 chỗ dự kiến ra mắt từ năm 2027.

Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục xuất hiện trong quá trình chạy thử tại Thái Lan. Chiếc xe vẫn được phủ kín lớp ngụy trang, nhưng một số chi tiết ở phần đuôi đã lộ rõ hơn so với những nguyên mẫu trước đây.

Cụm đèn hậu có thiết kế mới, nằm ngang và kéo dài về phía cửa cốp. Cản sau cũng được thiết kế lại, trong khi phần nóc xe xuất hiện ăng-ten dạng vây cá mập. Tổng thể thân xe vẫn duy trì kiểu dáng SUV 7 chỗ với phần thân cao và khoảng sáng gầm lớn.

- Ảnh 1.

Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện rõ hơn phần đuôi xe khi chạy thử. Ảnh: CR.Milk MeeToo

Ở những nguyên mẫu từng xuất hiện trước đó, Fortuner mới được cho là có phần đầu xe thay đổi đáng kể với cụm đèn thanh mảnh hơn, lưới tản nhiệt lớn và thiết kế cản trước mới. Một số chi tiết như radar và camera cũng xuất hiện ở khu vực phía trước, cho thấy xe có thể được bổ sung thêm các hệ thống hỗ trợ lái.

Thiết kế mới, có thể chia sẻ nhiều công nghệ với Hilux

Fortuner thế hệ mới được cho là có mối liên hệ về thiết kế với Toyota Hilux thế hệ mới. Hai mẫu xe vốn sử dụng chung nền tảng khung gầm và nhiều thành phần kỹ thuật.

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- Ảnh 3.

Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện trong quá trình chạy thử. Ảnh: Rushlane

Nội thất chưa được hé lộ rõ qua các nguyên mẫu chạy thử. Tuy nhiên, Fortuner mới được kỳ vọng sẽ có bảng táp-lô thiết kế lại, màn hình trung tâm kích thước lớn và cụm đồng hồ kỹ thuật số, tương tự những thay đổi trên Hilux thế hệ mới.

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Toyota Fortuner thế hệ mới có thể được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái. Ảnh tham khảo nội thất Hilux: Toyota

Thông tin về động cơ hiện chưa được Toyota xác nhận. Một số nguồn tin cho rằng động cơ diesel 2.8L có thể tiếp tục được sử dụng, trong khi hệ thống hybrid nhẹ 48V cũng có khả năng xuất hiện trên một số phiên bản. Đây vẫn là những thông tin chưa chính thức.

Theo RushLane, Toyota Fortuner thế hệ mới được kỳ vọng ra mắt từ năm 2027. Toyota chưa công bố thời điểm cụ thể cũng như kế hoạch phân phối mẫu xe này tại từng thị trường.

- Ảnh 5.

Toyota Fortuner thế hệ mới dự kiến ra mắt từ năm 2027. Ảnh dựng đồ họa: Ruslane

Tại Việt Nam, Fortuner hiện vẫn là một trong những mẫu SUV 7 chỗ sử dụng khung gầm rời của Toyota. Việc thế hệ mới liên tục xuất hiện trong các bài thử nghiệm là cơ sở để tiếp tục theo dõi mẫu xe này, nhưng chưa có thông tin chính thức về thời điểm bán tại Việt Nam.

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Tags

Toyota Fortuner

SUV 7 chỗ

Toyota Hilux

Thái Lan

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