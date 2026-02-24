Toyota Fortuner 2026 lộ thêm ảnh ‘hot’: Đầu góc cạnh, dáng có thể gây tranh cãi nhưng nội thất giống Prado thì dễ ‘phả hơi nóng’ lên Everest

Sau khi ra mắt thế hệ mới của dòng xe bán tải Hilux vào năm ngoái, Toyota hiện đang tích cực chuẩn bị cho sự xuất hiện của Fortuner thế hệ tiếp theo. Mẫu SUV biểu tượng này vừa bị bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm tại Thái Lan trong tình trạng ngụy trang kín mít. Đây là lần đầu tiên những hình ảnh thực tế về cả mặt trước và mặt sau của xe lộ diện.

Toyota Fortuner 2026 được bắt gặp chạy thử tại Thái Lan. Ảnh: ST

Quan sát từ những hình ảnh chụp lén, khu vực đầu xe mang nhiều nét tương đồng với Hilux mới khi sở hữu lưới tản nhiệt lớn đặt thẳng đứng, mang lại vẻ ngoài hầm hố và góc cạnh. Cụm đèn chiếu sáng LED được thiết kế sắc sảo hơn, tạo điểm nhấn hiện đại cho phần mặt trước. Tiến về phía sau, chiếc SUV lộ diện với cụm đèn hậu LED thanh mảnh dạng bao quanh, có khả năng được kết nối bởi một dải đèn LED kéo dài theo xu hướng thiết kế mới.

Phần đầu Fortuner mới có thể sẽ giống Hilux mới. Ảnh dựng đồ họa: AP

Tuy nhiên, bức hình cũng cho thấy diện mạo bên hông của Fortuner thế hệ mới không khác nhiều so với thế hệ hiện bán trên thị trường. Đây có thể sẽ là điểm gây tranh cãi, tương tự mẫu bán tải anh em là Hilux ở thời điểm mới ra mắt.

Fortuner thế hệ mới có thể vẫn giữ kiểu dáng hiện hành. Ảnh: ST

Thế hệ mới của Fortuner sẽ tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle) tương tự như Hilux. Cấu trúc khung gầm dạng thang này đã được nâng cấp đáng kể nhằm tương thích với nhiều tùy chọn hệ truyền động khác nhau, bao gồm hybrid, pin nhiên liệu hydro và thậm chí là xe thuần điện.

Không gian nội thất hứa hẹn mang đến một cuộc cách mạng thực sự để rũ bỏ vẻ ngoài có phần lạc hậu so với các đối thủ cùng phân khúc với thiết kế tương tự Hilux, lấy cảm hứng từ Land Cruiser Prado. Cabin mới dự kiến được trang bị màn hình đôi 12,3 inch dành cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí cảm ứng. Toyota cũng sẽ đưa lên mẫu SUV này hàng loạt tiện nghi cao cấp như ghế trước chỉnh điện tích hợp thông gió, điều hòa tự động, sạc không dây, camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động ADAS...

Nội thất Fortuner mới có thể sẽ giống Hilux. Ảnh: Toyota

Về khả năng vận hành, xe vẫn có thể giữ lại các khối động cơ quen thuộc là xăng 2.7L và dầu 2.8L, nhưng sẽ được bổ sung hệ thống mild-hybrid 48V để tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu và cải thiện hiệu suất vận hành. Tùy chọn hộp số bao gồm số sàn 6 cấp hoặc số tự động biến mô.

Kể từ năm 2016, Fortuner chưa trải qua đợt nâng cấp toàn diện nào, vì vậy sự xuất hiện của thế hệ mới vào khoảng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 là vô cùng cần thiết, đặc biệt khi đối thủ Ford Everest đang được nhiều người tiêu dùng đón nhận.