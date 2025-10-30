Toyota đưa Century trở thành dòng cao cấp nhất hệ sinh thái, Lexus 'chỉ còn là cái tên'

Tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025 vừa khai mạc ở Tokyo, Toyota khiến giới mộ điệu toàn cầu bất ngờ khi chính thức tuyên bố “tái định nghĩa” dòng Century – không chỉ là chiếc xe siêu sang dành riêng cho hoàng gia Nhật Bản, mà trở thành thương hiệu cao cấp nhất trong hệ sinh thái Toyota. Quyết định đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược của hãng xe hàng đầu Nhật Bản, khi Century được tách ra thành một mảng độc lập, đứng trên cả Lexus, nhằm hướng tới phân khúc siêu sang toàn cầu – nơi Rolls-Royce và Bentley đang thống trị.

Hình ảnh mẫu concept mới của Toyota Century xuất hiện giữa ánh sáng rực rỡ tại gian trung tâm của triển lãm, khiến cả khán phòng sững lại. Không còn là chiếc sedan cổ điển gắn liền với hình ảnh lãnh đạo cấp cao như suốt 50 năm qua, Century bước sang một kỷ nguyên khác – táo bạo, hiện đại và phá cách hơn bao giờ hết.

Mẫu concept mang tên “Century One of One” được giới thiệu với phong cách coupe 4 cửa, khoang nội thất được mô tả là “phòng chờ di động”, chế tác thủ công đến từng chi tiết, và được cho là phiên bản sản xuất giới hạn cực kỳ hiếm. Nhiều chuyên gia gọi đây là lời tuyên ngôn của Toyota: hãng không chỉ muốn làm ra xe sang, mà muốn làm ra “đỉnh của sang trọng”.

Akio Toyoda, Chủ tịch tập đoàn, chia sẻ trong buổi ra mắt rằng ý tưởng nâng Century lên thành thương hiệu riêng đã được ông ấp ủ nhiều năm.

“Tôi từng hỏi các kỹ sư: tại sao Lexus phải là đỉnh cao duy nhất? Tại sao chúng ta không tạo ra một thương hiệu vượt trên cả Lexus – nơi chỉ có sự hoàn hảo và di sản Nhật Bản tồn tại?” – ông nói.

Với động thái này, Toyota đã hoàn tất việc phân tầng thương hiệu: Lexus trở thành bệ thử nghiệm cho công nghệ, thiết kế tương lai và xe điện hiệu suất cao, trong khi Century đảm nhận vai trò “quý tộc” – tượng trưng cho giá trị truyền thống, thủ công và đẳng cấp tối thượng.

Bên cạnh Toyota, triển lãm năm nay quy tụ hơn 500 thương hiệu và nhà sản xuất đến từ khắp thế giới – từ Nissan, Honda, Subaru đến các “ngôi sao mới” như BYD, VinFast hay các hãng khởi nghiệp về xe điện và robot di chuyển cá nhân. Không gian trưng bày của Toyota nổi bật với tầm nhìn “Beyond Mobility” – vượt qua khái niệm xe hơi thông thường để tiến tới mô hình di chuyển thông minh, kết nối và bền vững.

Trên sân khấu, Lexus cũng trình làng một mẫu concept gây xôn xao – chiếc LS 6 bánh với thiết kế độc đáo như một sự thử nghiệm táo bạo về tương lai di chuyển cao cấp. Cùng lúc, Toyota Century Coupe lại mang đến hình ảnh đối lập: kiêu hãnh, tối giản, nhưng đầy quyền lực – tựa như lời nhắc rằng “sang trọng không cần ồn ào.”

Giới phân tích nhận định việc Toyota đẩy Century lên vị thế độc lập là bước đi chiến lược, vừa mang ý nghĩa văn hóa, vừa thể hiện tham vọng kinh tế. Nếu Lexus từng giúp Toyota bước ra thế giới phương Tây với phong cách tinh tế, công nghệ vượt trội, thì Century sẽ là đại diện cho tinh thần “omotenashi” – lòng hiếu khách và sự hoàn hảo tuyệt đối trong từng chi tiết thủ công Nhật Bản. Hãng khẳng định dòng xe mới này sẽ được sản xuất giới hạn, tập trung vào chất lượng hơn số lượng, với những chiếc xe được “đo ni đóng giày” cho từng khách hàng.

Không ít người coi đây là “cuộc cách mạng yên lặng” của Toyota – một biểu tượng của sự điềm tĩnh và kỷ luật đang dần thay đổi để đón đầu kỷ nguyên mới. Trong khi thế giới ô tô chạy đua điện hóa và tự hành, Toyota chọn một hướng khác: vẫn giữ cốt lõi truyền thống Nhật, nhưng khoác lên lớp áo công nghệ tinh tế.

“Century không chạy theo trào lưu – Century tạo ra chuẩn mực riêng,” đại diện hãng khẳng định.

Theo: Nikkei Asia