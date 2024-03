Toyota 'đẹp' hơn cả siêu xe Ferrari, xe Hàn thống trị thế giới và 1 mẫu xe sắp về Việt Nam được vinh danh là tốt nhất trong đô thị

Kết quả cuối cùng của giải thưởng World Car of the Year 2024 đã được công bố tại triển lãm New York 2024 đang diễn ra tại Mỹ. EV9 - mẫu SUV điện cỡ lớn của Kia - đã gặt hái cú đúp danh giá là giải thưởng lớn nhất "Xe thế giới của năm 2024" và giải thưởng "Xe điện thế giới của năm 2024".



Để đạt được 2 giải thưởng trên, Kia EV9 đã vượt qua 2 mẫu xe điện khác là BYD Seal tới từ Trung Quốc và Volvo EX30 tới từ Thụy Điển.

Với những trang bị và công nghệ ở tầm giá của mình bên cạnh thiết kế ổn, việc Kia EV9 giành giải thưởng "Xe thế giới của năm 2024" là điều dễ hiểu. Ảnh: Carscoops

Ngoài việc thống trị nhóm ứng viên lọt vào vòng chung kết, xe điện còn về nhất ở nhiều hạng mục nhỏ. Ở hạng mục hiệu suất cao, Hyundai Ioniq 5 N vượt BMW M2 và BMW XM để giành giải nhất.

Hyundai Ioniq 5 N được rất nhiều tờ báo danh giá đã thử nghiệm, chẳng hạn như Top Gear, đánh giá cao. Ảnh: Hyundai

Ở hạng mục xe đô thị, Volvo EX30 được xướng tên trước 2 đối thủ BYD Dolphin và Lexus LBX. BYD có 2 mẫu xe lọt vào vòng chung kết, nhưng chấp nhận về sau ở cả 2 hạng mục được đề cử. Dù vậy, đây vẫn đã là kết quả rất thành công với thương hiệu Trung Quốc lần đầu lọt vào vòng này.

Volvo EX30 có thể về Việt Nam ngay trong năm nay. Ảnh: Volvo

Ở phân khúc hiệu suất cao, xe điện tiếp tục chiếm 50% giải nhất. Sở dĩ nói như vậy là bởi BMW 5-Series và bản thuần điện i5 đều được xướng tên khi vượt qua bộ đôi Mercedes-Benz là E-Class và EQE.

Toyota Prius.

Cuối cùng, Toyota về nhất ở mảng thiết kế xe của năm khi vượt qua Ford Bronco và Ferrari Purosangue với mẫu xe Prius. Đây là thành tựu xứng đáng với những thay đổi về thiết kế được thực hiện trên Prius nói riêng và xe Toyota nói chung trong thời gian qua. Nếu là một thập kỷ trước, khó ai có thể tin xe Toyota có thể giành giải thưởng về thiết kế.