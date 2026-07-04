Toyota Corolla Cross thêm bản mới: Ca lăng hầm hố hơn, lốp dày hợp đi địa hình, thêm camera nhìn xuyên gầm

Toyota vừa ra mắt bản cập nhật mới cho dòng Corolla Cross với điểm nhấn nổi bật là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm mang phong cách hầm hố cùng nhiều nâng cấp công nghệ an toàn đáng giá.

Toyota vừa ra mắt bản cập nhật nhẹ cho dòng Corolla Cross tại thị trường Nhật Bản, nổi bật là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm sở hữu phong cách thiết kế hầm hố. Mẫu SUV này tiếp bước các phiên bản kỷ niệm từng xuất hiện trên dòng Corolla sedan và estate (xe ga), đánh dấu giai đoạn cuối trong chu kỳ thế hệ hiện tại của dòng xe.

Toyota Corolla Cross thêm phiên bản kỷ niệm. Ảnh: Toyota

Phiên bản đặc biệt mang tên Corolla Cross Z Adventure tạo nên sự khác biệt hoàn toàn trong dải sản phẩm tại Nhật Bản, điều thể hiện rõ nhất qua khu vực lưới tản nhiệt. Toyota đã mượn thiết kế đầu xe của phiên bản thuần xăng tại thị trường Mỹ, sau đó tinh chỉnh lại bằng các đường gờ màu đen khác biệt cùng logo đồng màu, mang đến diện mạo độc bản so với các phiên bản nội địa khác.

Điểm nhấn thiết kế tiếp tục được thể hiện qua tấm ốp gầm giả nhôm, logo kỷ niệm 60 năm dập nổi trên chắn bùn và bộ mâm hợp kim 17 inch 6 chấu màu xám mờ. Lựa chọn màu sắc ngoại thất giới hạn ở các tông màu bao gồm Xanh Khaki Urban, Trắng ngọc trai Platinum White Pearl Mica, màu Bùn Mud Bath và Đen Black Mica, tất cả đều kết hợp với phần mui xe sơn đen.

Phiên bản tại Nhật chưa phải bản facelift mới nhất như tại Việt Nam. Ảnh: Toyota

Những khách hàng tìm kiếm diện mạo hầm hố hơn có thể tùy chọn gói trang bị Z Adventure Set. Gói này bổ sung dòng chữ TOYOTA màu trắng trải dài trên lưới tản nhiệt theo phong cách của dòng Land Cruiser, đi kèm lớp sơn hoàn thiện hiệu ứng Meteor Coat cho các tấm ốp nhựa ở cản trước sau, ốp sườn và chắn bùn.

Các chi tiết thay đổi hướng tới phong cách dã ngoại. Ảnh: Toyota

Khoang cabin của phiên bản Z Adventure sử dụng ghế bọc da tổng hợp kết hợp vải với hai tông màu khoáng (Mineral) và đen. Không gian nội thất trở nên hoàn thiện hơn nhờ những đường chỉ khâu tương phản cùng các chi tiết trang trí màu bạc khói (Smoke Silver Metallic) tinh tế trên vô-lăng bọc da, cần số và bảng táp-lô.

Bên cạnh phiên bản đặc biệt, danh mục sản phẩm của Corolla Cross tại Nhật Bản cũng nhận được một số nâng cấp đáng giá. Các cấu hình cao cấp bao gồm HEV Z và HEV GR Sport hiện đã được trang bị tiêu chuẩn tính năng sưởi vô-lăng cùng hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) mở rộng. Gói an toàn này bao gồm hệ thống giám sát điểm mù, hỗ trợ rời xe an toàn, camera toàn cảnh với chức năng nhìn xuyên gầm xe và hệ thống hỗ trợ đỗ xe nâng cao Advanced Park của Toyota. Hệ thống đỗ xe này tích hợp phanh hỗ trợ đỗ xe có khả năng nhận diện vật cản xung quanh, người đi bộ và phương tiện cắt ngang.

Thiết kế nội thất gần như không đổi. Ảnh: Toyota

Hệ thống vận hành của xe được giữ nguyên như các phiên bản tiền nhiệm. Tại thị trường Nhật Bản, Corolla Cross chỉ được phân phối duy nhất với cấu hình động cơ hybrid tự sạc quen thuộc. Phiên bản dẫn động cầu trước kết hợp động cơ xăng 1.8L công suất 97 mã lực với một mô-tơ điện công suất 94 mã lực. Trong khi đó, các phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian sử dụng hệ thống E-Four được bổ sung thêm một mô-tơ điện thứ hai ở trục sau, sản sinh công suất 40 mã lực.

Dòng Corolla Cross nâng cấp hiện đã chính thức nhận đơn đặt hàng tại Nhật Bản. Mức giá khởi điểm từ 3.613.500 yên (khoảng 589 triệu đồng) cho phiên bản FWD tiêu chuẩn và lên tới 4.077.700 yên (khoảng 664 triệu đồng) đối với phiên bản cao cấp nhất GR Sport. Phiên bản kỷ niệm 60 năm Z Adventure trang bị hệ thống E-Four có giá 3.921.500 yên (khoảng 639 triệu đồng), và nếu trang bị thêm gói tùy chọn Z Adventure Set, tổng chi phí sẽ tăng thêm 297.000 yên (khoảng 48,4 triệu đồng), đạt mức 4.218.500 yên (khoảng 687 triệu đồng).