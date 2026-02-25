Toyota Corolla Cross chỉ đạt 2/5 sao an toàn tại thị trường này vì thiếu một trang bị an toàn cơ bản nhưng rất quan trọng

Kết quả thử nghiệm an toàn mới nhất của Global NCAP đang khiến dư luận không khỏi bất ngờ khi Toyota Corolla Cross chỉ đạt mức 2 sao bảo vệ người lớn tại thị trường châu Phi. Điều gây tranh cãi lớn nhất không nằm ở cấu trúc thân xe, mà ở việc mẫu SUV cỡ B này thiếu hoàn toàn hệ thống túi khí rèm bảo vệ đầu khi va chạm bên – một trang bị được xem là tiêu chuẩn an toàn cơ bản trên nhiều thị trường hiện nay.

Theo Global NCAP, Corolla Cross trong bài thử thuộc khuôn khổ chiến dịch #SaferCarsForAfrica, được bán tại một số quốc gia châu Phi, trong đó có Nam Phi. Trong bài thử va chạm trực diện, khoang hành khách vẫn được đánh giá ổn định, phần đầu, cổ và ngực của người lái cùng hành khách phía trước nhận mức bảo vệ chấp nhận được. Tuy nhiên, khu vực hốc chân bị đánh giá là kém ổn định, làm giảm điểm tổng thể cho khả năng bảo vệ người lớn.

Vấn đề nghiêm trọng hơn xuất hiện ở thử nghiệm va chạm bên. Dù Corolla Cross cho thấy khả năng bảo vệ tương đối tốt đối với vùng bụng và hông, mức bảo vệ ngực chỉ ở mức đủ. Đáng chú ý, do không được trang bị túi khí rèm bảo vệ đầu, mẫu xe này không đủ điều kiện thực hiện bài thử va chạm với cột bên – một trong những phép thử quan trọng để đánh giá rủi ro chấn thương vùng đầu, vốn là nguyên nhân gây tử vong cao trong các tai nạn va chạm ngang.

Ở hạng mục bảo vệ trẻ em, Corolla Cross đạt 3 sao, phản ánh mức độ an toàn không quá tệ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Global NCAP cho biết đầu của mô hình trẻ em 3 tuổi bị phơi nhiễm trong một số kịch bản thử nghiệm, trong khi xe cũng không có tính năng ngắt túi khí hành khách phía trước – yếu tố quan trọng khi lắp ghế trẻ em quay ngược.

Global NCAP thẳng thắn cho rằng không có lý do chính đáng nào để một mẫu xe hiện đại như Corolla Cross lại thiếu bảo vệ đầu bên, đặc biệt khi Toyota là hãng xe có đủ năng lực kỹ thuật và tài chính để trang bị đầy đủ hơn. Tổ chức này nhấn mạnh, người tiêu dùng tại châu Phi xứng đáng được hưởng mức an toàn tương đương các thị trường phát triển, thay vì phải chấp nhận các phiên bản “cắt giảm”.

Quan điểm này cũng được Automobile Association Nam Phi ủng hộ. Đại diện tổ chức này bày tỏ lo ngại sâu sắc khi một mẫu xe được sản xuất ngay tại Nam Phi lại chỉ đạt 2 sao an toàn người lớn, đồng thời kêu gọi các nhà sản xuất không phân biệt tiêu chuẩn an toàn theo thị trường, đặc biệt với những công nghệ đã trở nên phổ biến như túi khí rèm.

Câu chuyện của Toyota Corolla Cross một lần nữa cho thấy thực trạng tiêu chuẩn an toàn không đồng đều giữa các khu vực, ngay cả với cùng một mẫu xe toàn cầu. Trong bối cảnh an toàn ngày càng trở thành yếu tố then chốt khi lựa chọn ô tô, kết quả 2 sao từ Global NCAP chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực buộc các hãng xe phải nghiêm túc nhìn lại chiến lược trang bị của mình, không chỉ ở châu Phi mà trên toàn thế giới.