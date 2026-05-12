Toyota Corolla Cross bản đặc biệt có trang bị giống Rolls-Royce

Lê Tuấn
|

Bản concept đặc biệt có tên Weekend Coast dành cho Toyota Corolla Cross, sở hữu trang bị nổi bật là cặp ghế cốp lấy cảm hứng từ Rolls-Royce Cullinan.

Toyota Corolla Cross kể từ khi ra mắt năm 2020 đã trở thành một trong những mẫu crossover bán chạy nhất ở nhiều thị trường. Mới đây, nhà cung cấp nội thất ô tô Nhật Bản đã ra mắt biến thể lạ của dòng Corolla Cross hướng tới nhu cầu dã ngoại và cắm trại ngoài trời.

Bản concept có tên Weekend Coast . Tại đây, hãng đã tái thiết kế toàn bộ không gian nội thất của chiếc Toyota Corolla Cross với vật liệu mới và tăng tính tiện dụng cho các hoạt động dã ngoại.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là bộ ghế kéo ra phía cửa cốp cùng bệ để chân tích hợp, mang lại trải nghiệm giống với gói phụ kiện “Viewing Suite” trên Rolls-Royce Cullinan.

Ngoài ra, không gian cabin được làm mới với tông xanh – trắng lấy cảm hứng từ biển cả. Xe còn có hệ thống đèn viền tùy chỉnh trên tapi cửa, cửa sổ trời toàn cảnh và khu vực táp-lô bọc vật liệu màu trắng.

Ở ngoại thất, Weekend Coast sử dụng phối màu hai tông xanh nhạt và trắng đồng điệu với nội thất. Dù chưa có nâng cấp cơ khí đáng kể, mẫu xe nhiều khả năng vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc tiêu chuẩn của Corolla Cross tại Nhật Bản.

Mẫu concept Weekend Coast được thực hiện bởi Hayashi Telempu. Đây là nhà cung cấp nội thất ô tô lớn tại Nhật Bản, hiện hợp tác với hầu hết các hãng xe Nhật như Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi Motors và Subaru.

Hãng đồng thời cung cấp linh kiện cho nhiều hãng xe Mỹ và châu Âu như Ford, General Motors hay Stellantis.

Hayashi Telempu trưng bày mẫu concept Weekend Coast tại Field Style Tokyo Show 2026 diễn ra ngày 9-10/5 tại Nhật Bản.

Hãng cho biết mục tiêu của dự án là thu thập phản hồi từ các gia đình trẻ yêu thích hoạt động ngoài trời và người nuôi thú cưng, qua đó làm cơ sở phát triển những gói nâng cấp thương mại trong tương lai.

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
