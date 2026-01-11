Toyota Corolla Cross 2026 ra mắt: Khai tử hẳn máy xăng, chỉ còn hybrid, có bản thể thao hầm hố đấu CX-30

Toyota Thái Lan đã chính thức công bố giá bán Toyota Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2026, đánh dấu một bước thay đổi đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của mẫu SUV đô thị này khi loại bỏ hoàn toàn phiên bản động cơ xăng, chuyển sang phân phối 100% các biến thể Hybrid. Đồng thời, Corolla Cross 2026 cũng được bổ sung phiên bản mới HEV Smart và tinh chỉnh thiết kế cho bản GR Sport.

Toyota Corolla Cross 2026 chính thức chuyển sang phân phối hoàn toàn các phiên bản hybrid. Ảnh: Toyota

Theo công bố, Toyota Corolla Cross 2026 tại Thái Lan có 4 phiên bản, gồm HEV Smart với giá 989.000 baht (827 triệu đồng), HEV Premium giá 1.094.000 baht (915 triệu đồng), HEV Premium Luxury giá 1.204.000 baht (1,007 tỷ đồng) và HEV GR Sport giá 1.254.000 baht (1,049 tỷ đồng). Trong đó, HEV Smart là phiên bản hoàn toàn mới, đóng vai trò thay thế cho bản xăng 1.8 từng được phân phối trước đây, qua đó trở thành cấu hình có giá khởi điểm thấp nhất trong dải sản phẩm Corolla Cross 2026.

Việc khai tử bản động cơ xăng cho thấy định hướng rõ ràng của Toyota trong việc đẩy mạnh công nghệ hybrid tại thị trường Đông Nam Á, nơi các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường ngày càng được ưa chuộng. Toàn bộ các phiên bản Corolla Cross 2026 đều sử dụng hệ truyền động hybrid quen thuộc của Toyota, kết hợp động cơ xăng dung tích 1.8L với mô-tơ điện, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Bản GR Sport được tinh chỉnh ngoại hình với nhiều chi tiết mang phong cách thể thao hơn. Ảnh: Toyota

Động cơ xăng này sản sinh khoảng 97 mã lực và mô-men xoắn 142 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất khoảng 72 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Hệ thống hybrid sử dụng hộp số e-CVT tự động, dẫn động cầu trước (FWD) cho khả năng vận hành êm ái cùng mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm hơn so với bản xăng truyền thống. Theo dữ liệu Eco Sticker, bản hybrid này đạt mức tiêu thụ khoảng 23,8 km/lít và tiêu chuẩn khí thải Euro 6.

Ở bản GR Sport, Corolla Cross 2026 tiếp tục được nhấn mạnh yếu tố thể thao thông qua các chi tiết thiết kế ngoại thất mới như cản trước và cản sau tạo hình góc cạnh hơn, các chi tiết sơn màu Gun Metallic cùng logo GR đặc trưng.

Bên trong khoang lái, Toyota Corolla Cross 2026 đẩy mạnh trải nghiệm tiện nghi và công nghệ so với thế hệ trước. Màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn lên tới 10,1 inch được trang bị trên nhiều phiên bản cao cấp, tích hợp hệ thống Toyota Multimedia mới cho phép kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, đồng thời tương thích sạc điện thoại không dây giúp giảm bớt dây cáp rườm rà trong cabin. Xe trang bị hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 6 loa và trên một số phiên bản cao cấp có thể nâng cấp lên dàn 9 loa JBL.

Nội thất Corolla Cross 2026 nổi bật với màn hình giải trí 10,1 inch và kết nối không dây. Ảnh: Toyota

Khoang lái được thiết kế hướng đến sự thoải mái và tiện dụng với điều hòa tự động 2 vùng, cổng sạc USB-C cho cả hàng ghế trước và sau, cùng không gian rộng rãi cho người ngồi hàng ghế sau. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40, mở rộng khoang hành lý linh hoạt khi cần chở đồ cỡ lớn.

Về an toàn, Toyota Corolla Cross 2026 được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng chính như cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp (PCS), ga tự động thích ứng (DRCC), cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn (LDA/LTA), đèn pha tự động (AHB). Bên cạnh đó là các hệ thống cơ bản gồm ABS, EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cùng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi trên các phiên bản cao.

Hệ truyền động hybrid 1.8L tiếp tục là điểm nhấn về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của mẫu SUV này. Ảnh: Toyota

Với Corolla Cross 2026, Toyota không chỉ đơn thuần làm mới sản phẩm mà còn thực hiện một bước tái cấu trúc danh mục, lấy hybrid làm trung tâm. Việc bổ sung phiên bản HEV Smart giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng phổ thông, trong khi bản GR Sport tiếp tục đóng vai trò lựa chọn mang tính hình ảnh, hướng tới nhóm khách hàng trẻ hoặc ưa phong cách thể thao trong phân khúc SUV đô thị.