Toyota Corolla 2026 ra mắt: Mặt trước như Camry, màn hình khủng, về Việt Nam có thể vực dậy doanh số trước Civic, Mazda3

Tại một góc khá yên tĩnh trong gian hàng của FAW Toyota tại Auto Guangzhou là mẫu Toyota Corolla sedan đời thứ 12 bản facelift. Sự xuất hiện lặng lẽ của mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại này lại trái ngược với những thay đổi đáng kể mà Toyota đã thực hiện nhằm giúp Corolla giữ sức hút khi các đối thủ cũng đang có những bước tiến công nghệ mạnh mẽ.

Toyota Corolla 2026 được giới thiệu tại Trung Quốc. Ảnh: Headlightmag

Như đã lộ diện trước đó, Corolla được làm mới toàn bộ phần đầu xe, lấy cảm hứng từ Prius và Camry thế hệ mới. Xe sử dụng ngôn ngữ “hammerhead” - dấu ấn thiết kế mới của Toyota - kết hợp cụm đèn chiếu sáng hình chữ C. Phía dưới là các góc cản trước tạo hình chữ L tích hợp đèn sương mù, nối liền với khe hút gió trung tâm được làm mảnh hơn.

Bộ mâm hợp kim kiểu đa chấu cũng là thiết kế mới, có nét tương đồng rõ rệt với mâm xe của Lexus ES đời 2015, bao gồm cả kích thước 17 inch. Ở phía sau, dải đèn LED đỏ chạy ngang được thêm vào để kết nối cụm đèn hậu kiểu chữ L ngược đã được làm tối màu trông thể thao hơn.

Thay đổi lớn nhất nằm ở mặt trước của xe. Ảnh: Headlightmag

Những thay đổi lớn hơn nằm bên trong cabin. Khoang lái được làm mới hoàn toàn với bảng táp-lô và ốp cửa mang thiết kế hiện đại, sử dụng khe gió điều hòa chạy ngang toàn chiều rộng. Bên dưới là hàng khe gió thứ hai cùng cụm điều khiển trung tâm rộng hơn, tích hợp hai vị trí đặt điện thoại.

Corolla vẫn dùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, nhưng màn hình trung tâm nay là loại đặt nổi kích thước lớn bất ngờ đối với Toyota: 12,9 inch, vận hành bằng chip Qualcomm Snapdragon 8155. Toyota đã loại bỏ các nút điều hòa vật lý, thay bằng điều khiển cảm ứng trong màn hình - một quyết định dễ gây tranh cãi.

Nội thất xe hiện đại hơn với màn hình lớn. Ảnh: Headlightmag

Dưới nắp ca-pô, Corolla facelift cho thị trường Trung Quốc đã được thay thế bằng động cơ hút khí tự nhiên 2.0L M20E-FTS công suất 171 mã lực, đi kèm hộp số CVT. Ngoài ra, xe còn có bản hybrid sử dụng động cơ Atkinson 1.8L công suất 98 mã lực kết hợp hai mô-tơ điện và pin NMC mới. Toyota cho biết phiên bản này đạt mức tiêu hao nhiên liệu 4,13 lít/100 km và phạm vi hoạt động lên tới 1.041 km.

Tại Việt Nam, Corolla Altis (tên gọi khác của Corolla) hiện có doanh số khá thấp khi chỉ đạt 29 xe trong tháng 10/2025, thua xa các đối thủ cùng phân khúc như Mazda3, Kia K3 hay Honda Civic. Trong bối cảnh thị phần liên tục thu hẹp, sự xuất hiện của Corolla 2026 với thiết kế và công nghệ được nâng cấp mạnh, nếu được đưa về Việt Nam, có thể trở thành cơ hội để mẫu xe này cải thiện doanh số và lấy lại sức hút trong phân khúc.

Một số hình ảnh khác của Toyota Corolla 2026 tại Trung Quốc: