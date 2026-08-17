Toyota Camry ở Việt Nam thêm loạt tiện nghi như thế này dễ hút khách hơn: Màn hình lớn như laptop, thêm nhiều tiện nghi cao cấp

Toyota Camry 2027 dành cho thị trường Trung Quốc gần như giữ nguyên ngoại hình nhưng được nâng cấp mạnh bên trong.

Toyota Camry vốn được xem là một trong những mẫu sedan phổ biến nhất của hãng xe Nhật trên toàn cầu. Phiên bản đời 2027 dành cho Trung Quốc đang cho thấy cách hãng xe Nhật Bản thích nghi với một thị trường ngày càng đề cao công nghệ trong khoang lái.

Ngoại thất Toyota Camry 2027 gần như giữ nguyên. Ảnh: Toyota

Màn hình 15,6 inch là điểm nhấn cabin Toyota Camry 2027

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, Toyota Camry 2027 tại Trung Quốc gần như không tạo ra khác biệt lớn so với phiên bản hiện hành. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm bên trong cabin.

Toyota trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch cho toàn bộ các phiên bản. Màn hình này sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, nền tảng xử lý vốn xuất hiện trên nhiều mẫu xe hiện đại tại Trung Quốc.

Kích thước màn hình lớn giúp khu vực táp-lô của Camry trở nên hiện đại hơn đáng kể. Đây cũng là thay đổi đáng chú ý bởi Toyota vốn thường có cách tiếp cận thận trọng hơn so với các thương hiệu Trung Quốc trong việc đưa màn hình cỡ lớn vào ô tô.

Màn hình khủng hơn là thay đổi dễ nhận thấy nhất. Ảnh: Autohome

Không gian nội thất còn được bổ sung nhiều vật liệu mềm, hệ thống đèn nền và các chi tiết trang trí dạng pha lê quanh khu vực cần số. Trên các phiên bản cao cấp, trần xe được bọc vật liệu giả da lộn nhằm tăng cảm giác sang trọng.

Ghế massage, âm thanh JBL 14 loa

Toyota cũng nâng cấp đáng kể danh sách trang bị tiện nghi trên các phiên bản cao cấp.

Hàng ghế trước có khả năng sưởi, làm mát và massage. Hệ thống âm thanh JBL 14 loa cùng cửa sổ trời toàn cảnh cũng được cung cấp.

Đáng chú ý, hành khách phía sau không bị bỏ quên. Hàng ghế sau có chức năng sưởi và làm mát, tựa lưng chỉnh điện và các cổng sạc dành cho máy tính bảng.

Thay đổi nội thất không chỉ dừng lại ở màn hình. Ảnh: Autohome

Những trang bị này khiến Camry tại Trung Quốc có phần tiệm cận với những mẫu sedan cao cấp hơn, thay vì chỉ tập trung vào sự thực dụng vốn là đặc trưng của dòng xe này.

Màn hình 15,6 inch trên Camry thực chất phản ánh một xu hướng lớn hơn của thị trường ô tô Trung Quốc.

Tại đây, màn hình cỡ lớn, chip xử lý mạnh và hệ thống điều khiển tập trung vào nền tảng kỹ thuật số đang trở thành những yếu tố quan trọng để tạo cảm giác hiện đại cho một mẫu xe.

Dù nền tảng được giữ nguyên, nhưng nội thất được nâng cấp công nghệ đủ lớn để khiến một bản nâng cấp giữa vòng đời mang cảm giác như một mẫu xe mới. Ảnh: Toyota

Các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh xu hướng này đến mức nhiều mẫu xe sở hữu màn hình có kích thước tương đương máy tính bảng hoặc laptop. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào màn hình cảm ứng cũng bắt đầu gây tranh luận về vấn đề an toàn và sự tiện dụng khi lái xe.

Với Camry 2027, Toyota không thay đổi đáng kể phần "xác" bên ngoài nhưng làm mới mạnh phần "hồn" bên trong. Đây là cách giúp một mẫu sedan vốn khá quen thuộc trở nên hiện đại hơn mà không cần thực hiện một cuộc thay đổi toàn diện.

Hiện những thông tin trên được đề cập đối với phiên bản Camry dành cho thị trường Trung Quốc, chưa rõ liệu các nâng cấp tương tự sẽ xuất hiện trên Camry tại các thị trường khác hay không. Hiện tại, Camry ở Việt Nam đang được trang bị màn hình 12,3 inch.