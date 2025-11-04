Toyota Camry giảm giá hơn 150 triệu đồng tại đại lý: Thực tế còn dưới 1,1 tỷ đồng, càng tạo áp lực lớn cho Accord, K5

Toyota Camry đang giảm giá khủng. Ảnh: Đại lý

Toyota Camry đang được nhiều đại lý Toyota trên toàn quốc thông báo mức giảm giá tiền mặt hơn 100 triệu đồng, đưa giá bán của xe về mức gần như thấp nhất kể từ khi ra mắt thế hệ mới cho đến nay

Cụ thể, phiên bản Camry 2.0 giá niêm yết 1,22 tỷ đồng giảm 122 triệu đồng chỉ còn 1,098 tỷ đồng. Phiên bản Camry HEV Mid giá niêm yết 1,46 tỷ đồng giảm 146 triệu đồng nay chỉ còn 1,314 tỷ đồng. Phiên bản Camry HEV Top giá niêm yết 1,53 tỷ đồng giảm 153 triệu đồng nay chỉ còn 1,377 tỷ đồng. Như vậy, mức giảm này tương đương 100% lệ phí trước bạ ở những tỉnh có mức 10% giá bán xe.

Ngoài ra, giới tư vấn bán hàng tại đại lý còn cho biết khách hàng có thể còn được tặng thêm một số phụ kiện khác. Trước đó, mức giảm lớn nhất của mẫu xe này vào khoảng 100 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết (đồng) Mức giảm (đồng) Giá thực tế (đồng) Camry 2.0Q 1.220.000.000 122.000.000 1.098.000.000 Camry HEV Mid 1.460.000.000 146.000.000 1.314.000.000 Camry HEV Top 1.530.000.000 153.000.000 1.377.000.000

Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota Camry có doanh số 1.609 chiếc bán ra trên toàn quốc trong 3 quý đầu năm 2025. Điều này tức số lượng xe bán ra trung bình đạt gần 179 chiếc/tháng.

Tuy nhiên, tháng 9/2025 ghi nhận chỉ có 78 chiếc được giao, chưa bằng 50% mức trung bình. Tháng 9/2025 cũng là tháng thứ 6 liên tiếp mẫu xe này giảm doanh số. Thống kê từ đầu năm đến nay cho thấy, Camry đạt đỉnh doanh số 264 chiếc vào tháng 4, và giảm dần về mức 239 chiếc, 223 chiếc, 193 chiếc, 175 chiếc ở các tháng tiếp theo. Vì thế, giới chuyên môn nhận định việc giảm giá khủng đối với mẫu xe này nhằm mục đích kéo doanh số tăng ngược trở lại khi đang vào mùa mua sắm cuối năm.

Dù doanh số giảm nửa năm liên tiếp, thống kê của VAMA chỉ ra rằng Toyota Camry vẫn đang áp đảo phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam. Các đối thủ còn lại trong phân khúc này gồm Kia K5 bán 19 chiếc trong tháng 9/2025 và con số với Honda Accord chỉ là 5 chiếc.

Toyota Camry thế hệ mới nhất tại Việt Nam ra mắt hồi tháng 10/2024 với 3 phiên bản và 2 tùy chọn động cơ. Bản 2.0Q sử dụng máy xăng 2.0L công suất 170 mã lực. Trong khi đó, các bản HEV mới dùng động cơ hybrid gồm máy xăng 2.5L và 2 mô-tơ điện có công suất 231 mã lực.