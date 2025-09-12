Toyota Altis tại Việt Nam mà thay đổi như bản mới lộ diện này thì dễ hot: Trông như tiểu Camry với nhiều chi tiết thể thao hơn

Toyota Corolla bản nâng cấp mới vừa lộ diện tại Trung Quốc. Đây là bản nâng cấp lớn với thay đổi ở thiết kế, trong khi nền tảng vẫn giữ nguyên.

Toyota Corolla bản nâng cấp mới thay đổi lớn ở mặt trước. Ảnh: MIIT

Những thay đổi ở phần đầu xe Corolla là rất rõ ràng với cụm đèn chiếu sáng hình chữ C mới, được nối liền bằng một dải đèn mỏng, tương tự Camry. Cản trước cũng được thiết kế lại, gọn gàng hơn với hốc hút gió nhỏ hơn. Dường như xe cũng được trang bị thêm đèn chiếu sáng đặt thấp dưới cản xe.

Phần thân xe dường như được giữ nguyên, nhưng Corolla mới sẽ được trang bị bộ mâm xe thiết kế lại, thể thao hơn. Đuôi xe nhìn chung tương tự phiên bản cũ. Tuy nhiên, phiên bản hybrid đã bỏ logo Toyota màu xanh và dường như sử dụng viền tối màu hơn quanh cụm đèn hậu.

Corolla mới có vài thay đổi nhỏ khác khiến xe trông thể thao hơn. Ảnh: MIIT

Khách hàng sẽ có thể lựa chọn giữa phiên bản động cơ xăng truyền thống và phiên bản hybrid. Phiên bản hybrid sử dụng động cơ 1.8L công suất 97 mã lực kết hợp với hệ thống hybrid sử dụng pin lithium nickel-cobalt manganese oxide. Theo thông tin từ chính phủ Trung Quốc, Corolla hybrid có tốc độ tối đa 160 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất đạt 4,13 L/100 km.

Bên cạnh đó, phiên bản Corolla chạy xăng truyền thống được trang bị động cơ 2.0L, sản sinh công suất 169 mã lực. Điều này cho phép xe đạt tốc độ tối đa cao hơn, lên tới 180 km/h, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu dự kiến sẽ cao hơn so với bản hybrid.

Corolla Altis đang bán tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Dự kiến Corolla phiên bản nâng cấp sẽ sớm ra mắt chính thức tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những cập nhật này có được áp dụng cho Corolla Altis tại Việt Nam hoặc toàn cầu hay không. Hiện tại, những thay đổi này vẫn chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc.