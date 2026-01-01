Touliver nhắc thẳng Tóc Tiên: "Em ấy vẫn xinh đẹp"

Những ai theo dõi showbiz ít nhiều cũng biết chuyện dạo này Tóc Tiên và Touliver liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau, đàng gái còn dọn ra khỏi căn biệt thự tân hôn. Sự im lặng kéo dài khiến nghi vấn trục trặc hôn nhân ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Tuy nhiên, trong ngày cuối cùng của năm 2025, Tóc Tiên và Touliver gây sốt khi lộ diện cùng nhau ở một sự kiện âm nhạc.

Không chỉ ra tận nơi để đón Tóc Tiên vào hậu trường, Touliver vui vẻ nhún nhảy theo nhạc, hạnh phúc ra mặt khi quay lại khoảnh khắc vợ tỏa sáng trên sân khấu. "Cẩu lương" chưa dừng lại tại đó, vào trưa 1/1, Touliver tiếp tục có động thái gây bàn tán. Trên trang cá nhân, nam producer đăng tải khoảnh khắc Tóc Tiên biểu diễn trên sân khấu tối qua, kèm dòng tiếng Anh ngắn gọn: "10 years on. The music still hits. She's still beautiful". (Tạm dịch: "10 năm trôi qua. Âm nhạc vẫn chạm đến cảm xúc. Em ấy vẫn xinh đẹp). Touliver công khai tag (gắn thẻ) tài khoản của Tóc Tiên vào bài đăng.

Việc Touliver gọi thẳng Tóc Tiên và dành lời khen trực tiếp cho ngoại hình lẫn âm nhạc của vợ khiến cư dân mạng không khỏi chú ý. Trong bối cảnh cả hai gần như không tương tác công khai suốt thời gian qua, động thái này được xem là hiếm hoi và đáng mừng.

Ca khúc Tóc Tiên diễn tại sự kiện tối qua cũng từng là tiết mục cô phối hợp cùng chồng ở The Remix 2015 (Ảnh: Instagram nhân vật)

Netizen thích thú với loạt hành động ngọt ngào của Touliver dành cho Tóc Tiên trong tối qua (ảnh: FBNV)

Sau sự kiện tối qua, Tóc Tiên trở về căn chung cư để ăn mì, ngắm pháo hoa. Trong khi đó Touliver vẫn trụ lại sự kiện để countdown năm mới. Cư dân mạng dự đoán lý do Touliver không "tháp tùng" vợ ra về vì anh phải nán lại làm việc.

Loạt hành động mới nhất từ Touliver, cư dân mạng nhanh chóng bày tỏ sự vui mừng khi cho rằng cặp đôi đã phát ra những tín hiệu tích cực. Dưới các bài đăng liên quan, nhiều bình luận để lại lời chúc và bày tỏ hy vọng cặp đôi sẽ sớm "gương vỡ lại lành", vượt qua giai đoạn nhạy cảm để trở lại đúng quỹ đạo vốn có. Không ít khán giả còn mong Tóc Tiên - Touliver sẽ tiếp tục đồng hành, xuất hiện cùng nhau nhiều hơn, tái khẳng định hình ảnh một trong những cặp vợ chồng kín tiếng nhưng đáng yêu và được yêu mến của Vbiz.

Tóc Tiên được Touliver đón sau khi diễn xong. Clip: @vuanghevuasi

Tóc Tiên đón năm mới một mình ở căn hộ riêng. Clip: FBNV

Touliver countdown ở phố đi bộ. Clip: Instagram nhân vật

Trước đó, trong "recap" năm 2025, Tóc Tiên đã chia sẻ: "Vậy là ngày cuối cùng của 2025 đã tới. Để nói về năm nay thì Tiên cảm giác như mình vừa trải qua một kiếp người với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Có những điều mà 36 năm làm người và 22 năm làm nghề mình chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua, vậy mà 2025 cho mình nếm đủ. Đúng thật, không ai học được chữ ngờ nhưng hãy học chữ 'biết ơn' cùng nhau nhé. Điều níu giữ còn lại sau 2025 biến động ắt hẳn là lòng biết ơn. Biết ơn Tixies vì đã bênh vực mình vô điều kiện và ở lại cùng mình".

Hy vọng sau 1 năm biến động, Tóc Tiên và Touliver sẽ có những tín hiệu tích cực (ảnh: FBNV)



