Touliver lộ diện hậu ly hôn Tóc Tiên

Khoảng gần 1 tuần trước, Tóc Tiên khiến mạng xã hội chấn động khi xác nhận việc ly hôn với Touliver sau 10 năm bên nhau. Nữ ca sĩ khẳng định cả hai đường ai nấy đi dựa trên tinh thần tự nguyện, văn minh, thấu hiểu, không chịu sự tác động từ bên ngoài.

Mới đây, hình ảnh có sự xuất hiện của Touliver đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng. Touliver góp mặt trong buổi tiệc mừng sinh nhật thân mật cùng các anh em nghệ sĩ thuộc SpaceSpeakers.

Trong khung hình được chia sẻ, anh xuất hiện bên cạnh nhiều gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt như Andree, Rhymastic, SOOBIN, SlimV, Cường Seven… Không khí buổi tiệc diễn ra thoải mái vui vẻ, các nghệ sĩ cười tươi tạo dáng thân thiết bên nhau.

Touliver trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội sau khi ly hôn. Ảnh: MXH

Ngày 17/1, Tóc Tiên lên tiếng xác nhận ly hôn với Touliver. Ảnh: FBNV

Trước đó, Touliver và Tóc Tiên từng được xem là cặp đôi kín tiếng nhưng có mối quan hệ bền chặt trong showbiz Việt. Vì vậy, thông tin cả hai xác nhận ly hôn đã khiến không ít khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Sau khi công bố việc đường ai nấy đi, Touliver và Tóc Tiên đều lựa chọn giữ sự riêng tư, không chia sẻ thêm về đời sống cá nhân và tập trung cho cuộc sống riêng.

Đáng chú ý, ngay sau khi thông tin ly hôn được lan truyền, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh nguyên nhân đổ vỡ, trong đó có nghi vấn liên quan đến người thứ ba và gọi tên nữ ca sĩ trẻ MaiQuinn. Trước những suy đoán này, phía Hoàng Touliver đã chính thức lên tiếng phủ nhận, khẳng định các thông tin lan truyền là không chính xác.

Cụ thể, đại diện công ty quản lý của Hoàng Touliver khẳng định các thông tin liên quan đến người thứ ba là hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở. "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này", phía Hoàng Touliver.

Touliver và Tóc Tiên tan vỡ sau 6 năm về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Trong bài đăng thông báo ly hôn, Tóc Tiên bày tỏ biết ơn, trân trọng hành trình 10 năm yêu thương, gắn bó với Touliver: "Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau.

Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên "lựa chọn". Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra "kết thúc là để khởi đầu".