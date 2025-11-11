Touliver đến ủng hộ SOOBIN, còn Tóc Tiên ở đâu?

Ngày 10/11, SOOBIN tổ chức buổi họp báo ra mắt MV Mục Hạ Vô Nhân. Sự kiện quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của nam ca sĩ. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý nhất lại nằm ở sự xuất hiện của Touliver.

Touliver có mặt ở sự kiện với vẻ ngoài đơn giản khi diện "cây đồ" đen đặc trưng. "Phù thuỷ âm nhạc" trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh, đôi lúc giữ thần thái trầm tĩnh quen thuộc. Điều gây bàn tán hơn cả chính là việc Touliver lẻ bóng đến sự kiện khiến nhiều người đặt thắc mắc dành cho Tóc Tiên.

Được biết, Tóc Tiên và SOOBIN vốn có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm qua, không chỉ trong nghề mà còn gắn bó ở đời thường. SOOBIN, Tóc Tiên, Touliver và các thành viên trong SpaceSpeakers thường xuyên tụ họp trong nhiều dịp, sẵn sàng hỗ trợ nhau khi làm việc. Bên cạnh đó, Tóc Tiên và SOOBIN từng cùng đảm nhận vai trò Nhà sản xuất toàn năng trong chương trình Tân Binh Toàn Năng.

Thế nên, việc vắng mặt của Tóc Tiên trong sự kiện quan trọng của SOOBIN khiến nhiều người không khỏi chú ý. Thêm vào đó, việc Touliver xuất hiện lẻ bóng càng khiến netizen bàn tán, nhất là khi trong suốt thời gian qua cả hai vướng loạt nghi vấn trục trặc. Nhiều người còn phỏng đoán động thái của Touliver và Tóc Tiên là để tránh sự bàn luận của cư dân mạng trong ngày quan trọng SOOBIN.

Mặt khác, một số ý kiến cho rằng Tóc Tiên có thể bận lịch trình riêng hoặc chọn cách chúc mừng SOOBIN bằng hình thức khác. Nhiều khán giả cũng kêu gọi không nên suy đoán quá đà.

Hồi đầu tháng 10, Tóc Tiên được bắt gặp rời khỏi một chung cư cao cấp trên đường Tạ Hiện (TP.HCM). Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt mộc, phong thái tự nhiên và quen thuộc như người đã sống tại đây một thời gian. Cùng ngày, sau khi tham dự một sự kiện vào buổi tối, cô cũng trở về chính khu chung cư này, càng làm dấy lên nghi vấn đã chuyển ra sống riêng.

Theo ghi nhận, Tóc Tiên nhiều lần bị bắt gặp ra vào toà nhà một cách thoải mái, thậm chí từng loay hoay tìm thẻ thang máy - chi tiết cho thấy cô đã dọn đến căn hộ mới thay vì sống trong biệt thự chung với Touliver như trước. Trong khi đó, Touliver vẫn được thấy thường xuyên ở biệt thự cũ, nơi từng là tổ ấm của hai người sau đám cưới.

Điểm duy nhất còn gắn kết giữa cả hai, theo nhiều người quan sát, chính là chiếc xe quen thuộc từng do Touliver cầm lái. Dù đã ở nơi khác, Tóc Tiên vẫn thường xuyên sử dụng chiếc xe này để di chuyển, và tài xế sau đó đều đưa xe về lại biệt thự nơi Touliver sinh sống. Theo nguồn tin thân cận, Tóc Tiên và Touliver đã không còn sống cùng nhà trong một thời gian dài. Nguyên nhân cụ thể hiện vẫn là ẩn số, và có lẽ chỉ người trong cuộc mới nắm rõ câu trả lời.

Từng là một trong những cặp đôi quyền lực và được ngưỡng mộ nhất Vbiz, Tóc Tiên và Touliver luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình bền bỉ sau nhiều năm bên nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hôn nhân của cả hai liên tục trở thành tâm điểm nghi vấn khi xuất hiện hàng loạt dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang gặp trục trặc.

Trước những bàn tán lan truyền rộng rãi, cả Tóc Tiên và Touliver đều chọn cách im lặng tuyệt đối, không xác nhận cũng không phủ nhận. Chính sự kín tiếng này càng khiến người hâm mộ thêm hoang mang, đồng thời dấy lên nhiều đồn đoán.