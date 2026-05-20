Touliver bị soi động thái phũ phàng giữa lúc Tóc Tiên vướng tin đồn hẹn hò

Dù đã chính thức xác nhận tan vỡ gần nửa năm nhưng Tóc Tiên và Hoàng Touliver tiếp tục là cặp đôi cũ được netizen "soi" sát sao hậu ly hôn. Những ngày gần đây, Tóc Tiên bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng. Tin đồn xuất phát từ một vài khoảnh khắc thân thiết của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trong tiệc sinh nhật riêng tư cùng hội bạn. Trước những bàn tán lan truyền chóng mặt, phía Tóc Tiên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò.

Dẫu vậy, bàn tán này vẫn chưa hạ nhiệt, kéo theo mọi động thái liên quan đến Tóc Tiên và Touliver cũng gây chú ý. Trong lúc Tóc Tiên liên tục bị réo tên, Touliver vẫn giữ phong cách kín tiếng quen thuộc. Nam producer chủ yếu cập nhật công việc, cuộc sống cá nhân và gần như không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến chuyện tình cảm hậu ly hôn.

Tuy nhiên mới đây, "thám tử online" lại phát hiện thêm một chi tiết đáng chú ý. Theo đó, nhiều cư dân mạng soi được dấu hiệu Touliver đã âm thầm xoá hoặc ẩn một số hình ảnh cũ liên quan đến Tóc Tiên trên trang cá nhân. Động thái này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán, bởi trước đó sau khi xác nhận chia tay, cả hai vẫn được cho là giữ mối quan hệ khá văn minh và không hề có động thái căng thẳng công khai.

Trang cá nhân của Touliver chỉ còn nhiều hình ảnh cập nhật đến công việc, cuộc sống cá nhânn

Cư dân mạng soi Touliver âm thầm xoá đi nhiều hình ảnh liên quan đến Tóc Tiên

Không ít netizen cho rằng việc Touliver dọn dẹp Instagram đúng thời điểm Tóc Tiên vướng tin đồn tình cảm mới khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cũng cho rằng cư dân mạng đang suy diễn quá mức. Bởi Touliver vốn là người cực kỳ kín tiếng, hiếm khi chia sẻ đời tư trên MXH nên việc xoá hoặc ẩn ảnh có thể đơn giản chỉ là cách anh sắp xếp lại trang cá nhân, không hẳn liên quan trực tiếp đến Tóc Tiên.

Nhiều người bàn tán về động thái mới của Touliver sau tin đồn tình cảm của Tóc Tiên

Tóc Tiên và Touliver hậu tan vỡ

Nếu Tóc Tiên ngày càng thoải mái chia sẻ về cuộc sống cá nhân thì Touliver lại chọn cách kín tiếng hơn trước. Thời gian qua, nữ ca sĩ hoạt động khá năng nổ trên mạng xã hội, thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, đi du lịch, tụ tập cùng bạn bè hay đăng tải những dòng trạng thái mang màu sắc chữa lành sau đổ vỡ.

Không ít lần, Tóc Tiên còn thẳng thắn nhắc đến chuyện hậu ly hôn với thái độ nhẹ nhàng và tích cực. Khi bị hỏi có đang thật sự ổn hay chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, nữ ca sĩ từng gây chú ý với chia sẻ: “Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ”. Ngoài công việc ca hát, Tóc Tiên hiện tận hưởng cuộc sống độc thân theo cách thoải mái hơn. Cô dành nhiều thời gian cho bản thân, thú cưng và những mối quan hệ bạn bè thân thiết. Những bài đăng gần đây của nữ ca sĩ cũng mang năng lượng vui vẻ, hài hước và cởi mở hơn trước khá nhiều.

Tóc Tiên vẫn còn giữ loạt ảnh kỷ niệm với Touliver trên trang cá nhân

Trong suốt thời gian yêu nhau rồi kết hôn, Tóc Tiên và Touliver đều nổi tiếng là những người cực kỳ yêu động vật. Cả hai từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh chăm sóc mèo cưng trong nhà, xem các bé mèo như thành viên thật sự của gia đình. Sau ly hôn, dù không còn đồng hành trong cuộc sống hôn nhân, Tóc Tiên và Touliver vẫn cùng nhau chăm sóc những bé mèo. Trước đó, nữ ca sĩ từng cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp, không có người thứ ba hay mâu thuẫn quá lớn. Những lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau sau ly hôn chủ yếu liên quan đến công việc hoặc giải quyết những vấn đề chung còn lại.

Tóc Tiên có cuộc sống tự do, thoải mái hơn sau khi tan vỡ

