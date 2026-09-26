Touch ID trở lại trên iPhone Duo: Vì sao Apple không dùng Face ID?

Touch ID trở lại trên iPhone Duo thay cho Face ID quen thuộc, tạo khác biệt đáng chú ý trên mẫu iPhone gập hai màn hình của Apple. Quyết định này ảnh hưởng thế nào đến trải nghiệm?

Thiết kế hai màn hình khiến việc bố trí Face ID trở nên phức tạp

iPhone Duo sở hữu hai màn hình phục vụ các trạng thái gập và mở, khiến việc bố trí Face ID cần được cân nhắc kỹ hơn. Nếu hệ thống nhận diện khuôn mặt chỉ nằm ở một phía, bạn có thể phải đổi trạng thái thiết bị để mở khóa trong một số tình huống.

Hai màn hình đặt ra thách thức bố trí Face ID

Việc bố trí hệ thống Face ID ở cả hai phía cũng có thể đặt ra thêm yêu cầu về không gian linh kiện và thiết kế bên trong. Đây là những yếu tố có thể góp phần lý giải vì sao Apple lựa chọn Touch ID thay cho Face ID.

Camera ẩn dưới màn hình mới chỉ đủ cho video call, chưa đủ cho bảo mật

iPhone Duo có camera FaceTime ẩn dưới màn hình trong, nhưng công nghệ này không đồng nghĩa với việc Face ID cũng có thể được tích hợp theo cách tương tự. Khác với camera phục vụ gọi video, Face ID cần hệ thống TrueDepth để thu thập dữ liệu khuôn mặt phục vụ xác thực. Việc bố trí hệ thống TrueDepth bên dưới màn hình có thể đặt ra thêm yêu cầu về không gian lắp đặt và khả năng thu thập dữ liệu khuôn mặt.

Hệ thống TrueDepth cần nhiều thành phần để nhận diện

Touch ID trên nút sườn giúp xác thực linh hoạt khi gập mở

iPhone Duo tích hợp Touch ID vào nút sườn, giúp bạn sử dụng cùng một vị trí cảm biến khi thiết bị đóng hoặc mở. Khi thao tác trên màn hình ngoài, bạn có thể chạm vào nút để xác thực mà không cần mở máy.

Khi chuyển sang màn hình trong, bạn vẫn có thể xác thực bằng nút sườn mà không cần hướng camera trước về phía khuôn mặt. Nhờ đó, bạn có thể duy trì thao tác xác thực quen thuộc khi chuyển đổi giữa hai trạng thái sử dụng.

Sự trở lại của Touch ID trên iPhone Duo có phải là bước lùi?

Sự trở lại của Touch ID trên iPhone Duo không hẳn là bước lùi, bởi thiết kế gập hai màn hình đặt ra những yêu cầu khác biệt về cách mở khóa. Thay vì đánh giá dựa trên việc công nghệ mới hay cũ, bạn có thể xem xét những khác biệt trong cách sử dụng của từng phương thức xác thực:

Thuận tiện khi gập mở: Cảm biến vân tay trên nút sườn cho phép bạn xác thực ở cả màn hình ngoài lẫn màn hình trong.

Không phụ thuộc vào hướng camera: Bạn có thể chạm vào cảm biến ngay cả khi thiết bị không hướng về phía khuôn mặt.

Nút sườn giúp xác thực thuận tiện ở cả hai trạng thái

Nhìn chung, Touch ID phù hợp với nhu cầu xác thực khi chuyển đổi giữa màn hình ngoài và màn hình trong, dù mỗi phương thức đều có ưu điểm riêng. Vì vậy, sự trở lại của cảm biến vân tay có thể được nhìn nhận từ góc độ thiết kế và trải nghiệm sử dụng, thay vì chỉ xét công nghệ mới hay cũ như trên dòng iPhone 18 cùng thời điểm ra mắt.

Touch ID trở lại trên iPhone Duo cho thấy phương thức xác thực cần phù hợp với cách bạn sử dụng thiết bị. Dù Face ID có những ưu điểm riêng, cảm biến vân tay trên nút sườn vẫn mang đến sự linh hoạt khi gập mở. Bạn có thể đăng ký nhận thông tin tại CellphoneS để không bỏ lỡ những cập nhật và chương trình mở bán.