Tottenham giỏi đến mức nào và đủ tốt để trở thành ứng viên vô địch không?

Sáu chiến thắng sau tám trận, bước khởi đầu xuất sắc nhất tính từ năm 1960 nên không thể phủ nhận sự thay đổi dưới thời Ange Postecoglou là rất giật gân. Chỉ trong một mùa hè, nhà cầm quân người Australia đã biến Tottenham từ một tập thể mềm yếu, rệu rã, mất lý tưởng thành một đoàn quân thiện chiến, thiên về kiểm soát bóng và kết quả cho đến nay đã nói lên điều đó.

Nhưng Tottenham đã chơi tốt đến mức nào? Hãng thống kê Opta đã đi sâu vào dữ liệu để thử và tìm ra xem đội bóng từ London xứng đáng như thế nào với vị trí cao của họ và điều quan trọng là họ có thể ở lại đó trong bao lâu.

Những điểm tốt

Tốc độ mà Spurs đạt được trong lối chơi HLV Postecoglou xây dựng khá đáng kinh ngạc. Với những gì người ta thấy ở Tottenham mùa trước, thì triết lý Ange-ball có thể sẽ khiến họ mất nhiều thời gian để tiếp thu. Nhưng các cầu thủ của Tottenham gần như tỏ ra thoải mái khi chơi phong cách mới này ngay lập tức. So với mùa giải trước, họ cầm bóng nhiều hơn, giành bóng ở phần sân đối thủ nhiều hơn và chạm bóng nhiều hơn trong vòng cấm đối phương.

Số cú sút, bàn thắng và bàn thắng kỳ vọng (xG) đều tăng lên. Số thời gian giữ bóng trên 1/3 sân cuối của đối thủ mà Tottenham tạo ra tăng 50% so với mùa trước. Tất nhiên lối chơi này thường dễ triển khai ở phần đầu mùa giải do yếu tố bất ngờ, càng về cuối càng dễ bị bắt bài hoặc sa sút thể lực, nhưng quan trọng là Tottenham thay đổi quá nhanh. Họ đang vượt trội so với nhiều đối thủ ở Premier League mùa này cũng như những con số của chính họ ở mùa giải trước. Họ có tỷ lệ kiểm soát bóng cao thứ ba (61,4%) tại Premier League sau Manchester City (64,4%) và Chelsea (63,5%) trong khi mùa trước họ xếp tận thứ chín.

Những thông số kỹ thuật đều tốt hơn khởi đầu mùa trước

Họ không chỉ ở phần sân bên trên còn pressing để buộc đối thủ không thể tăng tốc phản công. Tottenham đứng đầu Premier League về số đường chuyền thành công ở một phần ba cuối sân và đứng đầu về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Số cú sút của họ là 153 (tức 19,1 lần/trận) là cao nhất ở Premier League, trong khi họ đứng thứ ba về số bàn thắng dự kiến ​​​(xG)​ không tính phạt đền (15,1), sau Newcastle (15,9) và Brighton (15,8).

Có một thông số cũng rất đáng chú ý: Tottenham có số đường chuyền vượt tuyến để phản công thấp nhất ở Premier League mùa này, con số này cho thấy họ nỗ lực giành lại bóng tích cực để triển khai tấn công theo bài vở, có tính sát thương cao hơn. Tottenham đứng thứ hai trong giải đấu cả về số lần chuyền bóng trước khi tung ra một cú sút (18 đường chuyền).

Postecoglou đã mang lại sự tự tin hoàn toàn cho các cầu thủ. Lối chơi của ông có định hướng, cho phép các cầu thủ chấp nhận rủi ro khi cầm bóng ở những khu vực nhạy cảm, dễ bị mất bóng phản công. “Postecoglou nói với chúng tôi: Cứ tiếp tục chơi đi. Nếu bạn mất bóng, điều đó có thể xảy ra. Chỉ cần thử lại. Hãy tiếp tục cố gắng, hãy tiếp tục cố gắng”, trung vệ Micky van de Ven nói sau trận hòa với Arsenal vào tháng trước. “Nếu chúng tôi bị mất bóng 3 lần liên tiếp, ông ấy không muốn chúng tôi phá đại bóng lên khán đài. Chúng ta phải tiếp tục chơi như đã tập”. Dù mạo hiểm, nhưng cho đến nay Tottenham lại không mắc nhiều sai sót. Họ chỉ phạm 2 lỗi dẫn đến các cú sút của đối phương ở mùa giải này, và họ là 1 trong 8 đội chưa để thủng lưới sau một sai lầm. Mùa trước, họ phạm nhiều lỗi dẫn đến bàn thắng của đối phương (10) hơn bất kỳ đội nào ở Premier League.

Đây là một chi tiết khá đáng chú ý, bởi thông thường các tân HLV luôn gặp khó khi giúp cầu thủ hiểu rõ ý đồ chơi bóng của mình. Khởi đầu triều đại của Pep Guardiola tại Manchester City lại có rất nhiều sai sót. Tám trận trong mùa giải đầu tiên Guardiola bắt đầu (2016-17), Man City đã phạm nhiều lỗi dẫn đến cú sút của đối phương hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League. Ở một khía cạnh nào đó, Postecoglou thực sự đã khá may mắn. Rất nhiều cầu thủ của Man City không hề thoải mái khi chơi bóng theo lối chơi của Pep vào năm 2016, trong khi việc tuyển dụng của Postecoglou phần lớn diễn ra rất tốt (Van de Ven, Maddison và Guglielmo Vicario đều đã bắt đầu cuộc sống ở Tottenham khá ổn. Chưa kể, Postecoglou đã thừa hưởng một số cầu thủ được mua trước khi đến và hoàn toàn phù hợp với phong cách chơi của ông là Yves Bissouma, Destiny Udogie và Pedro Porro.

Nhưng Tottenham vẫn có những điều không tốt lắm

Khả năng chơi bóng bằng chân của thủ thành Vicario giúp cho Tottenham rất nhiều. Tottenham đơn giản sẽ không thể chơi như hiện tại nếu Hugo Lloris vẫn ở trong khung thành. Nhưng Vicario lại được nhớ đến nhờ khả năng cản phá. Điều này đến từ năng lực phòng ngự vẫn còn kém cỏi của Gà trống. Chỉ có 4 thủ môn cản phá được nhiều bàn thua hơn Vicario trong mùa giải này từ những cú sút không phải phạt đền mà họ phải đối mặt. Nói cách khác, Tottenham có thể đã để thủng lưới nhiều hơn 2,5 bàn/trận so với số bàn thua thực tế nếu không có những pha cản phá của Vicario. Những bàn thua đó có thể biến trận thắng 1-0 trước Luton thành trận hòa và trận hòa 2-2 trước Brentford thành thất bại chẳng hạn.

Bên kia sân, Tontenham “mắc bệnh” lãng phí trước khung thành. Họ đã ghi được 18 bàn thắng nhưng họ cũng đã bỏ lỡ 14 cơ hội lớn, cao thứ năm trong giải đấu. Tỷ lệ chuyển đổi cú sút của họ là 11,8%, chỉ cao hơn 7 đội khác.

Tottenham cũng đã nhận nhiều thẻ vàng (27) hơn mọi đội khác trong giải đấu và do thiếu chiều sâu đội hình, họ cần phải cẩn trọng việc bị phạt thẻ quá nhiều. Cho đến nay, họ vẫn chưa thi đấu mà không có Bissouma, nhưng tiền vệ này sẽ bị treo giò trong trận gặp Fulham do gặp thẻ đỏ vòng trước, và sau đó, nếu dính thêm 1 thẻ vàng nữa là có thể bị cấm thi đấu.

Ngoài ra, vị thế hiện nay của Tottenham có được nhờ lịch thi đấu thuận lợi. Họ đã gặp cả 3 đội vừa thăng hạng cùng với Bournemouth, tức là cả 4 đội đang đứng cuối bảng, chưa kể Brentford hiện đứng thứ 15. Nên kết quả thi đấu vừa qua chứ nên được coi là một thành công lớn. Tuy nhiên, cũng cần đề cập đến việc Tottenham đã đấu với Manchester United, Arsenal và Liverpool – ba trong số năm đội đứng đầu mùa giải trước – và họ đã thống trị từng trận đấu đó theo những cách khác nhau cùng kết quả tích cực trước cả ba. Chưa kể, Tottenham có rất ít sự xao lãng trong mùa giải tới. Họ không có suất dự cúp châu Âu và đã bị loại khỏi League Cup nên cho đến năm mới, khi FA Cup bắt đầu mới bận rộn. Nghĩa là Tottenham có thời gian để hoàn thiện sức mạnh của mình, khi đó chúng ta sẽ nói về khả năng vô địch của họ.