Tốt nghiệp "lớp đào tạo lừa đảo" tại Phúc Kiến, lãnh án tù tại TPHCM

TAND TP HCM vừa công bố bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn L. (SN 1983; quê Ninh Bình) về hành vi tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.



"Lớp học lừa đảo" tại Trung Quốc

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9-2014, một đối tượng người Trung Quốc tên A.T. (chưa rõ lai lịch) cấu kết với Nguyễn Văn T. (SN 1981; trú Đồng Nai) tổ chức đường dây lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại giả danh lực lượng chức năng tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sau thời gian tham gia, Nguyễn Văn T. về Việt Nam tuyển thêm người, trong đó có Trần Văn L., rồi đưa trở lại Trung Quốc để "đào tạo" bài bản.

Từ tháng 10-2014, nhóm này đưa tổng cộng 8 người Việt Nam sang Trung Quốc, sinh hoạt trong ngôi nhà do A.T. thuê. Tại đây, các đối tượng tổ chức huấn luyện như một lớp học thực thụ: phát tài liệu, bắt học thuộc kịch bản lừa đảo gồm 4 giai đoạn, hướng dẫn kỹ năng giả giọng nhân viên tổng đài, cán bộ công an, kiểm sát, nhằm tạo tâm lý hoang mang, buộc nạn nhân chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản do chúng chỉ định.

Đường dây phân chia vai trò chặt chẽ, gồm người tìm thông tin, người đóng vai cán bộ, người chuẩn bị tài khoản ngân hàng. Riêng Trần Văn L. ngoài việc tham gia gọi điện còn đi thuê người mở hàng loạt thẻ ATM, với giá 2,5 triệu đồng/thẻ, để làm phương tiện nhận tiền lừa đảo.

Chiếm đoạt gần 3,8 tỉ đồng của nhiều bị hại

Từ ngày 15-12-2014 đến 14-1-2015, nhóm này thực hiện 4 vụ lừa đảo với tổng số tiền gần 3,8 tỉ đồng, trong đó: 1,2 tỉ đồng của bà Phạm Thị Q. (Bà Rịa – Vũng Tàu); hơn 1,54 tỉ đồng của bà Phan Thị H. (Bà Rịa – Vũng Tàu); hơn 916 triệu đồng của bà Quách Thị L. (Khánh Hòa); 150 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Đ. (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Ở vụ thứ tư, sáng 14-1-2015, A.T. phân công các đối tượng lần lượt giả danh nhân viên tổng đài, cảnh sát điều tra và viện kiểm sát, dồn dập gọi vào số điện thoại nhà bà Nguyễn Thị Đ. Tài khoản tiết kiệm duy nhất của bà được chúng quy kết là "có dấu hiệu liên quan rửa tiền và ma túy". Tin lời, bà Đ. đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm và chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản do nhóm này cung cấp.

Ảnh minh hoạ

Ngay khi tiền vừa được chuyển, một đối tượng rút được 30 triệu đồng tại ngân hàng ở Móng Cái, nhưng sau đó việc rút tiếp bị chặn do bà Đ. kịp thời trình báo công an, phong toả tài khoản. Nhóm lừa đảo tiếp tục "cử" chủ thẻ tại TPHCM ra ngân hàng rút tiếp 120 triệu đồng còn lại nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu làm việc.

Biết đồng bọn bị bắt, Trần Văn L. trốn lại Trung Quốc suốt nhiều năm. Đến ngày 30-8-2024, bị cáo bị bắt theo quyết định truy nã.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức, phạm tội nhiều lần, gây thiệt hại lớn. Bị cáo là công dân trưởng thành, bị cáo nhận thức rõ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản được pháp luật bảo vệ nhưng vẫn cố ý tiếp tay cho đường dây lừa đảo, trực tiếp tham gia chiếm đoạt 150 triệu đồng của bị hại.

Theo kết quả điều tra, Trần Văn L. được các đối tượng người Trung Quốc trả lương 3.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 10 triệu đồng theo tỉ giá năm 2015.

Các đồng phạm của L. đã bị xét xử bằng những bản án có hiệu lực pháp luật trước đó. Riêng các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc hiện chưa xác định được danh tính, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để xử lý sau.

Sau khi xem xét vai trò, nhân thân và một số tình tiết giảm nhẹ, TAND TP HCM quyết định tuyên phạt Trần Văn L. 4 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".