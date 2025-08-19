TOS-3 Dragon mạnh mẽ vượt trội nhờ khung gầm T-80

Quân đội Nga hiện đang sử dụng 3 loại hệ thống phun lửa hạng nặng trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, đó là các tổ hợp TOS-1A Solntsepek trên khung gầm xe tăng T-72, TOS-2 Tosochka trên khung gầm xe tải bánh lốp Ural-63706 (6x6), và TOS-3 Dragon mới xuất hiện gần đây.

Đáng chú là TOS-3 ban đầu được lắp trên khung xe tăng T-72B3, nhưng hiện đã được thay thế bằng khung gầm T-80 với động cơ turbine khí. Theo những bức ảnh được đăng trên kênh Telegram "Obsessed in War", chúng có phần giáp bên hông giống như biến thể T-80BVM.

Nhưng ở phía bên trái đuôi xe, có thể nhìn thấy một bộ phận động cơ phụ trợ, được sử dụng trên phiên bản T-80U, kết nối khi động cơ chính không hoạt động. Điều này cho phép tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ của "trái tim".

Giàn phóng của hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-3 Dragon đặt trên khung gầm xe tăng T-80.

Giới truyền thông biết rằng trên chiến trường, những chiếc xe tăng "thập niên tám mươi" đã chứng tỏ mình là một cỗ máy nhanh nhẹn và cơ động cao với độ ồn thấp, cho phép chúng "lén lút" tiếp cận đối phương mà không bị phát hiện.

Bản thân bệ phóng cũng đã được cải tiến - số lượng ống dẫn hướng đã giảm và chúng trở nên dài hơn. Nhờ sử dụng tên lửa mới, tầm bắn đã tăng lên 15 km và độ chính xác cũng được cải thiện.

Hiện tại mặc dù xuất hiện một số hình ảnh cho thấy TOS-3 Dragon đã khai hỏa nhưng khả năng cao đây là tình huống thử nghiệm, đánh giá tính năng tại thao trường, chưa có bằng chứng rõ ràng về việc vũ khí này đã được sử dụng ngoài tiền tuyến.