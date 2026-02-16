TOS-3 Dragon được nhìn thấy hoạt động trên chiến trường

Hệ thống súng phun lửa hạng nặng nhiệt áp TOS-3 Dragon của Nga.

Những hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy hệ thống này hoạt động ở tiền tuyến.

Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-3 Dragon.

TOS-3 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2024, đã được trang bị lớp giáp chống UAV tự chế và hệ thống tác chiến điện tử Volnorez, tuy nhiên, hiệu quả trong chiến đấu bị đặt dấu hỏi lớn. Kể từ khi ra mắt, chỉ có một số ít trường hợp sử dụng thực tế được xác nhận.

Thay đổi đáng chú ý nhất là việc lắp đặt module phóng được thiết kế lại, giảm số lượng ống dẫn hướng từ 24 như trên TOS-1A Solntsepyok xuống còn 15. Tuy nhiên, việc giảm tải trọng tên lửa được cho là đã được bù đắp bằng việc sử dụng các loại đạn dược tầm bắn xa hơn.

Với tên lửa mới và bệ phóng được nâng cấp, TOS-3 khắc phục một trong những nhược điểm cơ bản nhất của các phiên bản trước đó, một hạn chế đã làm giảm đáng kể khả năng hoạt động hiệu quả của hệ thống trên chiến trường.

TOS-1A chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 6km, và phải hoạt động theo đường ngắm trực tiếp, sử dụng máy đo khoảng cách laser để xác định khoảng cách trước khi khai hỏa.

Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok.

Trên chiến trường hiện nay, những chiến thuật như vậy ngày càng trở nên không khả thi do sự phổ biến của UAV tấn công, tạo ra các vùng tiêu diệt mở rộng trải dài vài kilomet vượt ra ngoài tiền tuyến.

Các hệ thống buộc phải tiến vào tầm bắn trực tiếp rất dễ bị tấn công bởi UAV.

Trong một nỗ lực trước đó nhằm khắc phục điểm yếu này và điều chỉnh khái niệm cho phù hợp với chiến tranh hiện đại, Nga đã phát triển TOS-2 Tosochka.

Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka.

Biến thể này có tầm bắn lên đến 15km, và được thiết kế để bắn từ các vị trí ẩn nấp. Tuy nhiên, nó vẫn dễ bị tổn thương trước hỏa lực phản pháo và các cuộc tấn công của UAV.

Ngoài ra, khung gầm bánh xe dựa trên Ural-63706 đã hạn chế mức độ bảo vệ bằng giáp có thể được bổ sung. Điều này có thể đã dẫn đến sự phát triển của TOS-3 Dragon, được gắn trên khung gầm xe tăng, và được cho là có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn từ 15 đến 24km.

So với xe tăng Solntsepyok tiêu chuẩn, TOS-3 Dragon được tăng cường khả năng bảo vệ, bao gồm giáp phản ứng nổ như Kontakt-5, bổ sung cho lớp giáp phía trước hiện có.

Được chế tạo trên khung gầm phát triển từ T-72, giữ nguyên lớp giáp cơ bản, và được trang bị thêm các lồng chống UAV và hệ thống tác chiến điện tử, TOS-3 dường như được bảo vệ tốt hơn trước cả hỏa lực pháo binh và các cuộc tấn công bằng UAV.

TOS-3 cũng đã được bổ sung thêm một màn lưới hai lớp, một tấm chắn kim loại cong được gắn ở phía trước bệ phóng, để bảo vệ các ống phóng tên lửa trong quá trình vận chuyển.