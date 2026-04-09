Top xe SUV tầm giá 1 - 1,5 tỷ đồng phù hợp chở cả gia đình

Ford Everest (1,099 triệu - 1,545 tỷ đồng)

Ford Everest thế hệ mới có ngoại hình nam tính và cứng cáp hơn. Nắp ca-pô thiết kế hầm hố với các đường gân dập nổi, loại bỏ những chi tiết bo tròn của thế hệ trước.

Phía trước, lưới tản nhiệt mới được mở rộng, kết nối với đèn chiếu sáng bằng một thanh crôm, tạo nên sự liền mạch và hiện đại. Cụm đèn pha LED được thiết kế chia khoang, tự động bật, cùng với dải đèn định vị hình chữ C nổi bật.

Bên trong, nội thất của Everest thế hệ mới cũng được cải tiến với nhiều đường thẳng, táp-lô phẳng giúp tăng không gian cho cabin. Mẫu SUV này còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm màn hình cảm ứng giải trí đặt dọc với hệ thống SYNC 4A và cụm đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng.

Về động cơ, Ford Everest thế hệ mới sử dụng động cơ dầu 2.0 với hai biến thể: bi-turbo và turbo đơn. Phiên bản cao cấp Titanium+ được trang bị động cơ bi-turbo, dẫn động 2 cầu, đi kèm với núm gài cầu điện tử cho phép chuyển đổi giữa các chế độ 2 cầu nhanh, 2 cầu chậm hoặc dẫn động cầu sau, phù hợp cho những chuyến đi trên địa hình khó khăn. Các phiên bản còn lại sử dụng động cơ turbo đơn và dẫn động cầu sau.

Cụ thể, phiên bản Titanium+ có công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp với hộp số Selectshift 10 cấp. Trong khi đó, các phiên bản khác có công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm với hộp số 6 cấp.

Honda CR-V (1,029 - 1,259 tỷ đồng)

Honda CR-V thế hệ mới chuyển sang phong cách thanh lịch và sang trọng hơn so với phiên bản trước. Điểm nhấn nổi bật ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt lục giác, kết hợp với cụm đèn pha LED hiện đại, có khả năng thích ứng và tự động điều chỉnh chùm sáng xa/gần.

Đèn pha còn tích hợp đèn ban ngày LED, tạo nên sự liền mạch với lưới tản nhiệt. Phía sau, đèn hậu LED được thiết kế mới mẻ, mang đến vẻ ngoài thon gọn cho đuôi xe.

Bên trong khoang lái, CR-V được trang bị màn hình kỹ thuật số 10,2 inch sau vô-lăng, hai phiên bản thấp hơn là G và L sử dụng màn hình TFT 7 inch.

Màn hình cảm ứng giải trí 9 inch có mặt trên ba phiên bản cao cấp, trong khi phiên bản G trang bị màn hình 7 inch. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí tiện lợi cho người dùng.

Về động cơ, Honda CR-V thế hệ mới có hai tùy chọn: máy xăng 1.5 tăng áp và động cơ hybrid e:HEV 2.0. Phiên bản máy xăng 1.5 tăng áp vẫn giữ nguyên sức mạnh với công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, đi kèm hộp số CVT và tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu.

Phiên bản hybrid 2.0 i-MMD kết hợp động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm) với hai mô-tơ điện (181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm), cho tổng công suất lên đến 204 mã lực. Mô-tơ điện được cung cấp năng lượng từ pin lithium-ion và sử dụng hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD.

Hyundai Santa Fe (1,069 triệu - 1,365 triệu)

Hyundai Santa Fe có phong cách thiết kế khối hộp (boxy) với các đường nét vuông vức, đơn giản, nhằm tối ưu hóa không gian cho gia đình. Đèn pha thông minh được trang bị trên tất cả các phiên bản, trong khi dải định vị và đèn hậu được thiết kế đồng bộ theo kiểu chữ H cách điệu.

Mặt ca-lăng và cản trước cũng được thiết kế theo phong cách chữ H, giúp tăng cường tính nhận diện thương hiệu so với các thế hệ trước.

Bên trong, Hyundai làm phẳng các chi tiết nội thất để tối ưu hóa không gian sử dụng. Các nút bấm cơ học được giảm thiểu, chủ yếu thay thế bằng các nút cảm ứng. Khoang lái của Santa Fe mang hơi hướng công nghệ hiện đại, gợi nhớ đến các dòng xe sang trọng.

Vô-lăng của xe có thiết kế tương tự như của Range Rover, màn hình cảm ứng nhỏ bên dưới màn hình trung tâm cho phép điều chỉnh các chức năng như điều hòa và mức gió, cũng giống như các sản phẩm của các hãng xe sang Anh Quốc.

Về động cơ, Hyundai Santa Fe cung cấp hai lựa chọn: máy xăng 2.5, có thể là hút khí tự nhiên hoặc tăng áp. Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 2.5 Smartstream Theta III, được tinh chỉnh để đạt công suất 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đặc biệt, hộp số tự động 8 cấp đã thay thế cho loại 6 cấp trước đây.

Đối với phiên bản Caligraphy Turbo, xe được trang bị động cơ tăng áp 2.5, cho công suất 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm trong khoảng 1.700 - 4.000 vòng/phút. Phiên bản này đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT), mang lại công suất lớn nhất trong phân khúc.

(Tổng hợp)