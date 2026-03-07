Video: Top xe sedan giá rẻ đáng mua tại Việt Nam hiện nay.

Toyota Vios

Toyota Vios có ngoại hình tinh tế hơn với lưới tản nhiệt hình thang ngược và cụm đèn pha LED kéo dài. Nội thất xe tập trung vào sự thực dụng với bảng điều khiển gọn gàng, màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ đa kết nối và hệ thống điều hòa tự động.

Toyota Vios được làm mới vào tháng 3/2023 với một số thay đổi nhẹ về ngoại hình, trong khi động cơ 1.5L vẫn được giữ nguyên. Giá bán của Vios dao động từ 479 - 592 triệu đồng cho các phiên bản E MT, E CVT và G CVT.

Honda City

Honda City sở hữu thiết kế thể thao với mặt trước mạnh mẽ, lưới tản nhiệt dạng thanh ngang nối liền cụm đèn LED sắc nét. Khoang nội thất mang phong cách tối giản nhưng hiện đại.

Màn hình giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối không dây, hệ thống điều hòa tự động hai vùng và ghế ngồi bọc da tạo sự thoải mái.

Xe có 3 phiên bản (G, L và RS) với giá từ 559 - 609 triệu đồng, trang bị động cơ 1.5L i-VTEC và hộp số tự động vô cấp CVT.

Hyundai Accent

Accent tiếp tục khẳng định vị thế với thiết kế ngoại thất hiện đại, nổi bật nhờ lưới tản nhiệt cỡ lớn hình thác nước và cụm đèn pha LED sắc nét.

Nội thất xe được nâng cấp với màn hình giải trí 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động và cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Mẫu xe được giới thiệu thế hệ mới vào tháng 5/2024, trang bị động cơ 1.5L và có 4 phiên bản với giá từ 439 - 569 triệu đồng.

Mazda2

Mazda2 nổi bật với ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng. Lưới tản nhiệt mạ crom và cụm đèn LED mảnh mai tạo cảm giác sang trọng. Nội thất mang phong cách cao cấp với màn hình giải trí 7 inch, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh 6 loa.

Mazda2 trang bị động cơ SkyActiv-G 1.5L, công suất 110 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe có 3 phiên bản (AT, Luxury và Premium) cùng 2 biến thể sedan và hatchback, với giá từ 408 - 544 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage có thiết kế ngoại thất đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Lưới tản nhiệt mạ crom và đèn pha Halogen có tích hợp dải LED ban ngày.

Nội thất được thiết kế tối giản với màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống điều hòa chỉnh tay và ghế ngồi bọc nỉ.

Attrage trang bị động cơ 1.2L MIVEC, công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, kết hợp hộp số CVT. Xe có 3 phiên bản với giá từ 380 - 490 triệu đồng, là mức giá rẻ nhất trong phân khúc.

