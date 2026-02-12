Top xe hybrid T1/2026: Rẻ bậc nhất là bán chạy nhất, ngôi vương chính là…

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng tháng 1/2026. Nhờ đó, bảng xếp hạng các mẫu xe hybrid đã được định hình.

Tháng 1 vừa qua ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều ở phân khúc của các mẫu xe hybrid tại Việt Nam. Đầu tiên, mẫu Suzuki XL7 hybrid bất ngờ vượt lên tạo nên một khoảng cách lớn với doanh số lên tới 427 chiếc. Ở vị trí tiếp theo, Honda HR-V cũng lần đầu xếp thứ 2 khi bán được 180 chiếc trên toàn quốc.

Suzuki XL7 là mẫu xe hybrid bán nhiều nhất tháng 1/2026. Ảnh: MXH

Ở chiều ngược lại, các mẫu xe Toyota vốn thường có doanh số tốt nay lại ghi nhận doanh số thấp. Mẫu xe bán chạy nhất là Innova Cross chỉ đạt 81 chiếc, chưa bằng 1/5 so với mẫu xe đầu bảng là Suzuki XL7. Các mẫu xe khác của hãng cũng không đạt kết quả khả quan như Corolla Cross bán 65 chiếc, Yaris Cross bán 32 chiếc, Alphard bán 23 chiếc, Camry bán 16 chiếc. Cuối cùng, mẫu Corolla Altis thậm chí không có khách hàng trong tháng đầu năm.

Một mẫu xe khác của Suzuki là Swift bán được 39 chiếc, dù trong báo cáo của VAMA không thuộc nhóm hybrid nhưng thực tế xe trang bị động cơ mild hybrid. Đối với Honda, hãng ghi nhận 39 chiếc Civic hybrid bàn giao đến tay khách hàng, trong khi mẫu CR-V ở giai đoạn chuyển giao từ nhập khẩu sang lắp ráp nên chưa có xe giao.

Nguồn số liệu: VAMA

Khi tính theo thương hiệu, Suzuki là mẫu có doanh số lớn nhất với 466 chiếc bán ra, đứng thứ hai là Honda với 219 chiếc và Toyota cuối cùng khi chỉ bán 217 xe hybrid trong tháng 1/2026. Lý giải cho sự sụt giảm bất ngờ của Toyota, các chuyên gia nhận định lý do chính là bởi việc các đại lý đang khan hàng, nhiều mẫu không có xe giao khiến khách hàng phải chờ qua Tết.

Trước đó, Toyota là hãng xe đã giảm giá cho tất cả xe hybrid của mình, từ Yaris Cross đến Alphard với mức giảm 37-200 triệu đồng tùy theo mẫu. Ngoài ra, Honda CR-V e:HEV RS cũng đã giảm giá nhẹ từ 1,259 tỷ đồng xuống 1,25 tỷ đồng đối với bản lắp ráp trong nước.