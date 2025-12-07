Top thảm họa âm nhạc 2025: Không ai nhường ai, xem mà ngại hết cả người!

Năm 2025 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nhạc Việt với nhiều ca khúc nổi bật, gây ấn tượng nhờ chất lượng âm nhạc được đầu tư, MV hoành tráng và các nghệ sĩ trẻ không ngừng thử nghiệm phong cách mới. Các bản hit pop, dance, EDM hay ballad đều góp phần tạo nên một bức tranh Vpop sôi động, đa dạng, thu hút sự quan tâm của cả khán giả. Song bên cạnh những sản phẩm thành công, cũng không thiếu những thảm họa nhạc Việt năm 2025, khiến người xem phải nhăn mặt.

Một Việt Nam Mới Tinh - V.STAR

Ra mắt vào cuối năm 2025, Một Việt Nam Mới Tinh - ca khúc debut của nhóm nhạc nữ V.STAR nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Sản phẩm được giới thiệu với tham vọng kết hợp nhiều màu sắc: pop-dance, EDM, rap, âm hưởng dân gian, cùng hình ảnh “năng lượng - hiện đại - truyền thống giao thoa”. Tuy nhiên, ngay sau khi MV lên sóng, bài hát đã phải hứng trọn làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng.

Một Việt Nam Mới Tinh - V.STAR

Các đoạn cắt trích phần rap và điệp khúc lan truyền chóng mặt kèm hàng nghìn bình luận mỉa mai. Nhiều người cho rằng ca từ nhạt, lặp lại và thiếu ý nghĩa, thậm chí “như do AI viết vội”, trong khi phần rap bị chê “không khớp nhịp”, “gượng gạo” và khiến bài hát trông như “5 giọng AI ghép lại với nhau”. Phần hòa âm cũng trở thành tâm điểm chỉ trích: bản phối lẫn lộn nhiều thể loại nhưng thiếu sự kết nối, tổng thể trở nên hỗn loạn, rối tai và không tạo được cao trào rõ ràng. MV cũng bị đánh giá là quá rối, với ánh sáng chớp liên tục, màu sắc thay đổi dày đặc, trang phục và vũ đạo không ăn nhập, khiến người xem hoa mắt.

Nhóm nữ V.STAR debut với 1 sản phẩm ồn ào

Không Thử Sao Biết - VIN

Mới đây, nam ca sĩ VIN đã tung MV Không Thử Sao Biết, đánh dấu sự trở lại sau ca khúc Gọi Anh Lúc Nửa Đêm hai tháng trước. VIN, cựu thành viên nhóm FOR7, vốn chưa để lại nhiều dấu ấn trên bản đồ Vpop, và các dự án trước đều không gây tiếng vang. Lần này, anh quyết chơi lớn bằng việc nhắc tên Sơn Tùng, hy vọng tạo sức hút ngay từ tiêu đề.

MV Không Thử Sao Biết - VIN

Không Thử Sao Biết là bản EDM/pop với phối khí không có nhiều đột phá, drop dễ đoán và nhịp điệu lặp lại. Ca khúc ưu tiên phần vũ đạo hơn thanh nhạc, nhằm bắt trend và tạo cảm giác sôi động, nhưng beat chưa đủ mạnh, vũ đạo chưa nổi bật, khiến sản phẩm dễ bị so sánh với loạt MV dance-pop vô danh đang tràn lan trên YouTube.

Góc quay và hình ảnh trong MV cũng bị đánh giá là đơn điệu, thiếu sáng tạo, khiến tổng thể thiếu điểm nhấn. Phản ứng của cư dân mạng chủ yếu tiêu cực. Nhiều người gọi đây là sản phẩm “ké fame” hoặc “thảm họa nhạc Việt” mới, với yếu tố duy nhất thu hút sự chú ý là việc nhắc đến Sơn Tùng, trong khi chất lượng âm nhạc, giọng hát và MV vẫn bị xem là nhạt nhòa, không gây ấn tượng.

Tân binh gây tranh cãi vì chất lượng sản phẩm thấp, cố tình nhắc tên Sơn Tùng gây chú ý

Anh Em Trước Sau Như Một - Ngũ Hổ Tướng

Sự trở lại của Ưng Hoàng Phúc với sản phẩm Anh Em Trước Sau Như Một cũng là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Đây cũng là sản phẩm debut của nhóm Ngũ Hổ Tướng - nhóm nhạc bao gồm 5 ca sĩ gạo cội của Vpop: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, Anh Em Trước Sau Như Một đã vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội.

Không ít khán giả cho rằng từ chủ đề đến ca từ đều sến súa, đi theo lối mòn đã cũ, thiếu chiều sâu và không còn phù hợp với thị hiếu âm nhạc hiện nay. Lyrics bị chê sáo rỗng, không còn phù hợp với thị hiếu âm nhạc ngày nay. Phần hình ảnh MV cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Bối cảnh chính tại bãi container bị xem như “tụ điểm đàn anh đàn chị” lỗi thời, kết hợp với tạo hình nhân vật lạc hậu, trang phục quê mùa và nhiều chi tiết bạo lực bị đánh giá là xa rời thực tế.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng phải sửa MV vì dính hình ảnh quảng cáo web cá độ trái phép

Một số khán giả còn phát hiện logo của một trang web cá độ xuất hiện rõ ràng trên ly, áo và bao bì, gây ra làn sóng phản đối dữ dội vì quảng bá cho hoạt động cá cược trực tuyến vốn là hành vi vi phạm pháp luật. Cùng thời điểm, Ưng Hoàng Phúc cùng các thành viên và ê‑kíp sản xuất đã bị triệu tập làm việc với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM.

Nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc - Khánh Phương gây ý kiến trái chiều

Sau đó, MV đã được gỡ bỏ và đăng tải lại với phiên bản chỉnh sửa, loại bỏ các chi tiết gây tranh cãi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh “vướng lỗi”, mà còn là thông điệp và cách thể hiện sản phẩm: sến súa, lỗi thời, và hoàn toàn không phù hợp với thị trường âm nhạc hiện nay.

Cát Bụi Dần Tan Trôi - Nhật Kim Anh

Sau gần 3 năm ấp ủ, Nhật Kim Anh trở lại Vpop với MV Cát Bụi Dần Tan Trôi, ra mắt ngày 20/10/2025, đánh dấu bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc và hình ảnh. MV được đầu tư công phu với bối cảnh viễn tưởng, kỹ xảo hoành tráng, hình ảnh nữ chiến binh mạnh mẽ, hoàn toàn khác hẳn phong cách dịu dàng, luyến láy ballad trước đây. Tuy nhiên, ngay khi MV phát hành, Cát Bụi Dần Tan Trôi đã vấp phải phản ứng trái chiều mạnh từ công chúng. Nhiều người nhận xét rằng dù phần hình ảnh được khen vì hoành tráng và phóng khoáng, phần âm nhạc lại không ăn nhập với giọng hát và phong cách của Nhật Kim Anh, giai điệu dance/pop hòa trộn trap, house được xem là “lệch pha” so với chất giọng vốn ngọt, có luyến láy, quen thuộc với ballad.

MV Cát Bụi Dần Tan Trôi - Nhật Kim Anh

Thêm vào đó, một số lỗi kỹ thuật gây mất điểm: tại phút 4:11, đoạn nhạc sử dụng sample miễn phí vẫn còn watermark, cho thấy ê-kíp “quên mua bản quyền” hoàn chỉnh. Trên các mạng xã hội và diễn đàn âm nhạc, nhiều ý kiến trái chiều được ghi nhận, các bình luận chỉ trích chất lượng âm nhạc, giọng hát và ca từ, khiến Cát Bụi Dần Tan Trôi trở thành một trong những sản phẩm gây tranh cãi của Vpop 2025.

Màn trở lại của Nhật Kim Anh bị chê lỗi thời

Last Night - Quốc Kang

Ra mắt vào tháng 6/2025, Last Night của Quốc Kang là single pop, kèm MV và lyric video trên YouTube. Ngay sau khi lên sóng, bài hát nhận nhiều phản ứng ngược vì chất lượng quá dở. Giai điệu đơn điệu, hòa âm chưa tinh tế, ca từ lặp lại, thiếu mạch lạc, khiến tổng thể khó cảm nhận và gây thất vọng. Nhiều khán giả nhận xét lyrics của bài “vô nghĩa, nhạt nhẽo”, không truyền tải được thông điệp rõ ràng.

Thảm họa âm nhạc ồn ào nhất 2025 là Quốc Kang

Giọng hát được thể hiện trong MV cũng bị chỉ trích là lạc quẻ, thiếu nội lực, đặc biệt khi cố gắng xử lý những nốt cao trong điệp khúc, tạo cảm giác gượng gạo và thiếu tự nhiên. Phần rap và nhấn nhá âm nhạc không ăn khớp, khiến bài hát rời rạc, không liền mạch. Vũ đạo trong MV bị nhận xét là thiếu đồng bộ, không tạo điểm nhấn, kết hợp với góc quay nghiệp dư, nhiều cảnh quay lắc lư, rung, và ánh sáng thay đổi liên tục khiến người xem khó tập trung.

Trên các mạng xã hội, Last Night cùng Quốc Kang trở thành hiện tượng “viral ngược”, nổi tiếng không phải nhờ chất lượng mà nhờ tranh cãi và phản hồi tiêu cực. Nhiều bình luận chế giễu thẳng thắn, trong khi một số ít khán giả tò mò hoặc theo dõi trào lưu meme liên quan.