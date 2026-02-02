Top những mẫu ô tô dùng được lâu năm với giá tốt

Một nghiên cứu mới của iSeeCars đã kết hợp cả hai tiêu chí về độ bền và giá cả để xếp hạng những mẫu xe mới đáng mua nhất để sử dụng lâu dài. Tại đây, các yếu tố được đưa ra để đánh giá bao gồm tuổi thọ ước tính , chi phí trung bình mỗi năm và giá bán tổng thể.

Tổng cộng có 25 mẫu xe gồm sedan, SUV và bán tải lọt vào danh sách cuối cùng, kèm phân loại theo kiểu dáng và kích thước. Trong đó, đứng đầu bảng xếp hạng là Honda Civic với giá niêm yết trung bình 27.768 USD. Mẫu xe Nhật này có tuổi thọ ước tính 13,5 năm, tương ứng chi phí trung bình 2.058 USD/năm.

Honda Civic được đánh giá là mẫu xe đáng mua nhất xét theo giá cả và độ bền. Ảnh: Motor1

Một số mẫu xe khác thậm chí còn có tuổi thọ dài hơn như Mazda3 hatchback và Ford Ranger đều được ước tính có thể vận hành khoảng 13,8 năm. Toyota Tacoma được dự báo đạt 15,7 năm. Đáng chú ý nhất là Lexus IS350, với tuổi thọ trung bình lên tới 17 năm.

Tuy nhiên, độ bền cao thường đi kèm giá bán cao hơn. Lexus IS350 có giá trung bình 50.945 USD, tiếp theo là Ford Ranger 43.797 USD và Nissan Frontier 40.919 USD.

Dưới đây là top 10 mẫu xe có tỷ lệ “độ bền so với giá” nổi bật nhất theo iSeeCars:

Mẫu xe Giá niêm yết trung bình Tuổi thọ ước tính Chi phí giá xe trung bình năm Honda Civic 27.768 USD 13,5 năm 2.058 USD/năm Toyota Corolla 25.423 USD 11,3 năm 2.258 USD/năm Mazda3 Hatchback 31.801 USD 13,8 năm 2.300 USD/năm Volkswagen Jetta 26.522 USD 11,5 năm 2.313 USD/năm Honda Accord 30.927 USD 12,4 năm 2.489 USD/năm Subaru Impreza 27.559 USD 11,0 năm 2.507 USD/năm Mitsubishi Outlander Sport 28.396 USD 11,3 năm 2.523 USD/năm Hyundai Elantra 25.172 USD 9,9 năm 2.538 USD/năm Mazda3 Sedan 28.006 USD 10,7 năm 2.616 USD/năm Honda CR-V 36.385 USD 13,9 năm 2.620 USD/năm

Đáng chú ý, 8 trên 10 vị trí trong danh sách là các mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda hay Mazda, Subaru. Điều này cho thấy xe Nhật vẫn nhỉnh hơn phần còn lại của ngành về độ bền và tính tiết kiệm chi phí sử dụng trong dài hạn.

Xét theo từng phân khúc, xe Nhật cũng áp đảo. Ở nhóm SUV, mẫu xe đứng đầu là Mitsubishi Outlander Sport, với chi phí trung bình chỉ 2.523 USD/năm và tuổi thọ ước tính 11,3 năm. Xếp ngay sau là Honda CR-V , với mức 2.620 USD/năm và tuổi thọ ước tính 13,9 năm.

Với xe bán tải, Toyota Tacoma dẫn đầu với chi phí trung bình 2.833 USD/năm. Đây cũng là mẫu bán tải cỡ trung duy nhất có thứ hạng vượt mức trung bình, trong khi ở nhóm bán tải cỡ lớn, chỉ Toyota Tundra và Chevrolet Silverado là hai cái tên nổi bật hơn mặt bằng chung.

Xe bán tải Toyota Tacoma. Ảnh: Guide Auto

Ông Karl Brauer, chuyên gia phân tích điều hành của iSeeCars, nhận định: “Người tiêu dùng đang giữ xe lâu hơn để giảm áp lực từ việc giá xe mới tăng cao. Với những ai muốn kéo dài thời gian sở hữu nhưng vẫn tối ưu chi phí thay thế xe, chúng tôi đã xác định những mẫu xe mới có tuổi thọ dài nhất với mức giá hợp lý nhất để làm tư liệu tham khảo.”

Theo đánh giá của tạp chí Motor1, không bất ngờ khi Honda và Toyota chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng, nhưng việc các thương hiệu như Mitsubishi, Nissan hay Mini cũng góp mặt cho thấy thị trường vẫn có nhiều lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm xe đáng tin cậy có giá phải chăng.