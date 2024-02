Top những lời chúc Tết Nguyên đán 2024 hay và ý nghĩa nhất

Tết là dịp lễ quan trọng và thiêng liêng trong văn hóa của người Việt, là thời điểm để sum họp, đoàn viên và cầu mong một năm mới tốt đẹp hơn.

Gửi những lời chúc Tết chân thành là cách để thể hiện tình cảm với người thân, bạn bè, người yêu trong những thời khắc đặc biệt, chào đón năm mới.

Dưới đây là gợi ý một số lời chúc Tết Nguyên đán 2024 hay và ý nghĩa nhất:

Lời chúc Tết ông bà, cha mẹ

Tết này con chẳng cần gì cao sang, con kính chúc ông bà mãi luôn mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, yên vui bên gia đình và mãi lạc quan, yêu đời, sống lâu trăm tuổi.

Mừng xuân Giáp Thìn 2024, phúc lớn vào nhà, kính chúc ông bà trường thọ vô biên, con cháu đầy nhà, gia đình đoàn viên.

Tết này vui hơn Tết trước, sang năm mới, chúc ông bà thêm sức khỏe, chúc cha mẹ thêm tiền tài, chúc cô dì chú bác thêm nhiều niềm vui, chúc anh chúc chị gặp nhiều may mắn. Chúc cả nhà một năm mới an khang, thịnh vượng.

Chúng con dù đi xa bao nhiêu nhưng cũng không đi xa khỏi vòng tay cha mẹ, cha mẹ có cơ cực bao nhiêu cũng không bao giờ hết thương con. Xuân đã đến, con chúc cha mẹ luôn mạnh khỏe, vui tươi, gạt hết âu lo, yên tâm vui sống.

Nhân dịp đầu năm mới, con xin kính chúc ông bà dồi dào sức khỏe, tài lộc đầy nhà, tiền giấy đầy bao, tình vào đầy tim, luôn gặp may mắn và đong đầy niềm vui.

Khoảnh khắc chuyển giao năm mới là thời điểm thiêng liêng, mọi người thường dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cầu mong một năm mới mạnh khỏe, bình an, mọi việc hanh thông. Ảnh minh họa. Nguồn: VTC News

Lời chúc Tết dành cho vợ chồng, người yêu

Cảm ơn anh vì đã là một người chồng có trách nhiệm và một người cha chu đáo. Năm mới, em chúc gia đình mình luôn vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe và mong rằng tình yêu của chúng ta mãi mãi bền lâu.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là có thể dành đêm cuối cùng của năm cũ ở cạnh bên em. Sự hiện diện của em chính là điều may mắn nhất đối với cuộc đời anh. Gửi đến em - người anh yêu lời chúc năm mới ngọt ngào nhất.

Trái đất may mắn bởi vì có được mặt trời, con thuyền may mắn bởi vì có được đại dương, cỏ cây may mắn vì có mặt đất để sinh tồn,… còn anh là một người cực kỳ may mắn vì đã có được em trong cuộc đời này. Anh xin gửi lời chúc Tết người yêu anh có một năm mới vạn sự như ý, mọi điều tốt lành và chúc cho tình yêu của hai ta sẽ luôn trường tồn vĩnh cửu.

Chúc cô gái bé nhỏ của anh luôn tỏa sáng, mạnh mẽ và vững vàng hơn trong cuộc sống. Năm mới đã đến, hãy gạt bỏ mọi phiền muộn và chào đón một năm thật ý nghĩa, đáng nhớ. Hãy yên tâm vì anh sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ em. Anh yêu em rất nhiều!

Xuân sang, anh chúc em luôn mạnh khỏe, yêu đời, có thời khắc ấm áp bên gia đình. Chúc cho tình yêu của chúng mình trong năm Giáp Thìn càng thăng hoa, hạnh phúc hơn nữa.

Khoảnh khắc giao thừa em lại nhớ đến anh. Gửi đến anh ngàn nụ hôn và lời chúc tốt đẹp nhất của em. Chúng ta hãy luôn ở bên nhau mãi nhé anh. Chúc mừng năm mới

Nếu có được 3 điều ước, điều thứ nhất anh muốn sẽ mãi mãi được ở bên em, điều ước thứ hai anh muốn mãi mãi được yêu em và điều ước thứ ba là mãi mãi được em yêu thương. Chúc em yêu của anh năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, yêu em.

Lời chúc Tết tới bạn bè, đồng nghiệp

Năm cũ qua đi, năm mới đã tới. Chúc bạn bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng ngời, gia đình thịnh vượng.

Năm hết Tết đến, rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc.

Năm mới 2024 chúc bạn sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên và chẳng ai làm phiền. Happy New Year.

Nhân dịp năm mới 2024, chúc bạn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng. Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến.

Chúc bạn sang xuân sự nghiệp hanh thông, tài cao, chí lớn vẫy vùng đó đây, ra ngoài gặp được bạn hiền, quay về gặp được người yêu thương mình.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ như chim sẻ, khỏe mạnh như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu.

Xuân sang, lộc đâm chồi biếc, chúc cho các đồng nghiệp mà tôi yêu quý mãi xinh tươi, khỏe khoắn, giàu có, tiền bạc đầy két, tình yêu phơi phới, công ty thắng lợi.

Tổng hợp