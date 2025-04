Top MV 100 triệu view nhanh nhất Việt Nam: Bắc Bling đạt kỷ lục thần tốc vẫn chưa thể vượt qua 2 “ngọn núi” này

Việc một MV đạt 100 triệu lượt xem không chỉ phản ánh mức độ phổ biến của sản phẩm âm nhạc đó, mà còn cho thấy sự yêu mến bền vững của khán giả dành cho nghệ sĩ. Nếu như trước đây, Vpop từng chứng kiến hàng loạt kỷ lục về tốc độ chạm mốc này, thì những năm gần đây, cuộc đua dường như chững lại khi số lượng MV đạt thành tích này ngày càng ít đi.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bắc Bling – ca khúc mới nhất của Hòa Minzy – đã làm khuấy động thị trường nhạc Việt. MV này không chỉ gây bão trên các nền tảng mạng xã hội mà còn liên tục lập nhiều thành tích đáng chú ý. Dù vậy, sau hơn 6 năm, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ vững vị trí số một về tốc độ đạt 100 triệu view, chưa có đối thủ nào có thể vượt qua. Dù chưa thể phá vỡ kỷ lục, nhưng việc Hòa Minzy – một nghệ sĩ nữ – góp mặt trong danh sách này đã mang đến một làn gió mới, góp phần khẳng định sự đa dạng và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Vpop.

Bắc Bling của Hoà Minzy gia nhập “câu lạc bộ” trăm triệu view với thời gian kỷ lục

Sau 5 năm kể từ Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Hòa Minzy đã trở lại đầy ấn tượng với Bắc Bling, một MV mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là dự án âm nhạc tâm huyết của nữ ca sĩ mà còn được xem là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp hơn 10 năm ca hát của cô.

Hoà Minzy - Bắc Bling

Ra mắt vào ngày 1/3/2025, Bắc Bling nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ sự kết hợp độc đáo giữa EDM hiện đại và âm hưởng dân gian Bắc Bộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, MV còn thu hút sự chú ý nhờ phần hình ảnh được đầu tư công phu, tái hiện tinh hoa văn hóa Bắc Ninh. Chính sự chỉn chu này đã giúp Bắc Bling cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 27 ngày 19 giờ – một con số ấn tượng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của sản phẩm cũng như tinh thần dân tộc mà Hòa Minzy truyền tải.

Bắc Bling cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 27 ngày 19 giờ

Thành công của Bắc Bling không chỉ mang lại dấu ấn cá nhân cho nữ ca sĩ mà còn mở ra cơ hội mới cho dòng nhạc dân gian đương đại trong thị trường Vpop. Điều này trở nên đặc biệt hơn trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay đang có xu hướng tập trung vào việc phát hành album thay vì đầu tư mạnh vào MV. Chính vì thế, việc một sản phẩm âm nhạc cán mốc 100 triệu view trong vòng một tháng thực sự là một bất ngờ lớn trong thị trường âm nhạc Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP vẫn là bức tường thành chưa có đối thủ nào vượt qua

Dù Bắc Bling đạt được thành tích ấn tượng, nhưng để soán ngôi "ông hoàng" Vpop vẫn là một thử thách lớn. Cho đến thời điểm hiện tại, Sơn Tùng M-TP vẫn nắm giữ kỷ lục MV đạt 100 triệu view nhanh nhất với Hãy Trao Cho Anh, ra mắt năm 2019 và chỉ mất 15 ngày để cán mốc này – một con số mà chưa sản phẩm nào trong Vpop có thể vượt qua.

MV Hãy Trao Cho Anh - Sơn Tùng M-TP

Không chỉ gây bão tại Việt Nam, Hãy Trao Cho Anh còn thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng và diễn đàn âm nhạc lớn. Tính đến nay, MV đã đạt hơn 294 triệu lượt xem trên YouTube, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của Sơn Tùng M-TP trong làng nhạc Việt. Đặc biệt, tại thời điểm phát hành, MV của Sơn Tùng còn vượt qua hàng loạt ca khúc đình đám thế giới về tốc độ đạt 100 triệu view, như Old Town Road của Lil Nas X & Billy Ray Cyrus (15,7 ngày), Blank Space của Taylor Swift (15,9 ngày) hay Shape of You của Ed Sheeran (16,8 ngày).

Lượt view hiện tại của Hãy Trao Cho Anh

Ngoài Hãy Trao Cho Anh, Sơn Tùng còn có một MV khác là Muộn Rồi Mà Sao Còn, cán mốc 100 triệu view sau 37 ngày và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng những MV đạt thành tích này nhanh nhất. Tuy nhiên, sau đó, dù vẫn duy trì phong độ và liên tục ra mắt sản phẩm mới, anh vẫn chưa thể phá kỷ lục của chính mình. Ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau dù đạt 100 triệu view sau 4 tháng và giữ top 1 trending YouTube Việt Nam suốt 37 ngày, nhưng vẫn chưa thể lập lại kỳ tích của Hãy Trao Cho Anh.

Sơn Tùng còn có một MV khác là Muộn Rồi Mà Sao Còn, cán mốc 100 triệu view sau 37 ngày và đứng thứ 5

Đừng Làm Trái Tim Anh Đau là sản phẩm gây sốt lượt xem gần nhất

Bên cạnh Sơn Tùng M-TP và Hòa Minzy, nhiều nghệ sĩ khác cũng ghi dấu ấn với những MV đạt 100 triệu view trong thời gian ấn tượng. Năm 2019 chứng kiến sự bùng nổ của Jack & K-ICM với Sóng Gió (25 ngày) và Em Gì Ơi (31 ngày), nhanh chóng tạo nên hiện tượng trong làng nhạc Việt.

Ngoài ra, các sản phẩm như Người Lạ Ơi (Karik & Orange, 38 ngày), Lạc Trôi (Sơn Tùng M-TP, 61 ngày), Hồng Nhan (Jack & K-ICM, 64 ngày) và Bạc Phận (Jack & K-ICM, 66 ngày) cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ. Đặc biệt, Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng M-TP (73 ngày) đánh dấu sự thay đổi phong cách đầy táo bạo, trong khi Buồn Của Anh (Đạt G, K-ICM, Masew, 74 ngày) lại gây sốt nhờ giai điệu bắt tai, ca từ dễ chạm đến cảm xúc.