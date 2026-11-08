Tốp đầu V-League bám đuổi, nhóm cuối chịu sức ép

Sau loạt trận ngày 7-11 tại vòng 7 V-League 2026-2027 tạo thêm những chuyển động đáng chú ý trong cuộc đua. Công an Hà Nội trở lại mạnh mẽ, Ninh Bình áp sát ngôi đầu, SLNA tiếp tục duy trì thành tích bất bại, trong khi chiến thắng của HAGL trước Hà Nội khiến cuộc chiến ở nhóm cuối thêm phần khó lường.

CAHN đã thắng trong trận derby ngành. Ảnh: VPF

Nhóm đầu chưa có khoảng cách an toàn

Chiến thắng 2-1 trước Công an TPHCM trên sân Hàng Đẫy giúp Công an Hà Nội (CAHN) có bước tiến lớn sau giai đoạn chững lại. Đáng chú ý, đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Alexandre Polking phải đối diện với không ít khó khăn trước đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt và từng tạo bất ngờ khi đánh bại CAHN 5-0 ở trận Siêu cúp đầu mùa.

Sau hiệp đấu đầu tiên không có bàn thắng, Alan mở tỷ số cho CAHN ở phút 58. Công an TPHCM sau đó đưa trận đấu trở lại thế cân bằng nhờ quả phạt đền của Williams Minh Hoàng ở phút 71. Tuy nhiên, Alan tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng quyết định ở phút 81, giúp đội chủ nhà giữ lại 3 điểm.

Kết quả này có ý nghĩa lớn với CAHN trong bối cảnh đội bóng cần tìm lại sự ổn định để bảo vệ vị thế của nhà đương kim vô địch. Với 14 điểm sau 7 vòng, CAHN vươn lên vị trí thứ hai, chỉ kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 2 điểm. Khoảng cách đủ cho cuộc đua vô địch tiếp tục duy trì sức nóng, khi mùa giải vẫn còn chặng đường dài.

CAHN có trận thắng đội bóng cùng ngành Công an TPHCM để lên nhì bảng. Ảnh: VPF

Một trong những đội bóng tạo được sự chú ý khác là Ninh Bình. Chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh giúp đội bóng Cố đô có 13 điểm, tạm đứng thứ ba. Sau những vòng đấu chưa đạt kỳ vọng, 3 điểm trên sân nhà giúp Ninh Bình lấy lại nhịp độ và tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu.

Điều đáng quan tâm là Ninh Bình đang sở hữu lực lượng có nhiều cầu thủ chất lượng, cùng tham vọng cạnh tranh ở nhóm trên. Tuy nhiên, để thực sự trở thành ứng viên vô địch, họ phải duy trì phong độ ổn định qua nhiều vòng đấu, không cần dấu ấn ở từng trận riêng lẻ. Việc đứng trong tốp 3 sau vòng 7 là tín hiệu tích cực, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho chặng đường tiếp theo của Ninh Bình.

Trong khi đó, SLNA tiếp tục chứng minh sự khó chịu bằng trận hòa 2-2 trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng. Đội bóng xứ Nghệ đã có thời điểm vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp của Luizao, nhưng không thể bảo toàn lợi thế khi Hải Phòng tìm được bàn gỡ hòa.

Với 13 điểm và chưa phải nhận thất bại nào sau 7 vòng, SLNA đang là một trong những tập thể có sự ổn định đáng ghi nhận. Thành tích này càng đáng chú ý khi đội bóng không sở hữu lực lượng được đánh giá vượt trội so với nhiều đối thủ cạnh tranh. Lối chơi có tính tổ chức, tinh thần thi đấu tốt và khả năng tận dụng cơ hội giúp SLNA duy trì vị trí trong nhóm đầu.

Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng

Ở phía cuối bảng, chiến thắng 2-1 của HAGL trước Hà Nội trên sân Pleiku là kết quả có ý nghĩa đặc biệt. Trước vòng đấu này, đội bóng phố Núi đứng cuối bảng với vỏn vẹn 3 điểm. Áp lực giành chiến thắng ngày càng lớn khi Đồng Nai đã tìm được trận thắng đầu tiên và vượt lên trong cuộc đua thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Cho nên việc đánh bại Hà Nội mang đến nhiều niềm vui cho HAGL. Đội bóng của bầu Đức có thêm 3 điểm, nâng tổng số điểm lên 6 và tạm vươn lên vị trí thứ 12. Đây chưa phải bước ngoặt lớn cho HAGL thoát khỏi khó khăn, nhưng cho thấy đội bóng vẫn có khả năng tạo ra khác biệt ở sân nhà.

24 giờ sau trận thắng đầu tay, Đồng Nai trở lại vị trí cuối bảng quen thuộc. Ảnh: VPF

Trong khi đó, thất bại ở Pleiku khiến Hà Nội tiếp tục bộc lộ những vấn đề về phong độ. Với 9 điểm sau 7 vòng, đội bóng Thủ đô đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, một vị trí chưa tương xứng với tham vọng và chất lượng đội hình. Những trận thua trước các đối thủ ở nhóm giữa và cuối bảng đang khiến Hà Nội đánh mất lợi thế trong cuộc đua tốp đầu.

Đây cũng là vấn đề đáng suy nghĩ với ban huấn luyện đội bóng Thủ đô. V-League ngày càng có sự cạnh tranh cao, khi nhiều đội bóng sẵn sàng chơi quyết liệt và tận dụng tốt cơ hội trước các đối thủ mạnh.

Sau 7 vòng đấu, V-League chưa xuất hiện đội bóng tạo được ưu thế đủ lớn để định hình cuộc đua vô địch. Nam Định vẫn giữ vị trí số một, nhưng CAHN, Ninh Bình và SLNA đang bám đuổi quyết liệt. Trong khi đó, sự chênh lệch điểm số ở nhóm cuối chưa quá lớn khiến cuộc chiến trụ hạng có thể thay đổi chỉ sau một vòng đấu.