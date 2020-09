Top 5 rapper Việt nhưng Binz bị chê hát dở, mặc hàng hiệu như "thợ sơn"

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988 tại Gia Lai. Anh tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Trước khi lập nghiệp tại Việt Nam, Binz từng có 10 năm sống tại Texas (Mỹ) nên phong cách rap của anh chịu nhiều ảnh hưởng của các thần tượng Mỹ.

Là rapper nhưng con đường tạo nên sự nổi tiếng của Binz khá gần với ngôi sao giải trí. Khác với phần lớn các rapper, tên tuổi của Binz không bị bó hẹp trong không gian riêng biệt của rap. Anh "lợi" hơn các đồng nghiệp nhờ coi trọng phát triển hình ảnh cá nhân ở nhiều lĩnh vực.

Ngoài rap, Binz gây chú ý ở phong cách thời trang, "dân chơi" đồ hiệu và sưu tập xe hơi. Nam rapper có sở thích sưu tập xe cổ tiền tỉ, trong đó mới nhất là chiếc Mercury Cougar.

Ngoài ra, anh còn có siêu xe như BMW i8 hay Lamborghini Aventador và thường được nam nghệ sĩ sử dụng làm đạo cụ trong các MV. Gần đây có đồn đoán, anh và fashionista Châu Bùi hẹn hò càng khiến cho cái tên Binz được chú ý.

Có nhiều lợi thế để nổi tiếng là vậy nhưng Binz không ít lần bị so sánh với Đen Vâu. Trong đó, phàn nàn nhiều nhất dành cho Binz là "rap không rõ lời như Đen", "ảnh hưởng phong cách Mỹ quá nhiều, Đen dù sao vẫn mang dấu ấn của rap Việt", "phát âm cứ lơ lớ"…

Cái này có lẽ một phần nằm ở cách phối khí, mix nhạc. Với phần đa khác giả Việt thích Bolero và những bản Ballad nhẹ nhàng thì với rap quả là đánh đố, nếu như không có phụ đề. Phần nữa, như Binz từng chia sẻ, anh thường hợp tác với "phù thủy âm nhạc" Hoàng Touliver, người luôn tạo ra các track nhạc khó, khiến rapper luôn phải biến hóa và linh hoạt trong cách nhấn nhá.

Ở những bản có tiết tấu chậm như Sao cũng được, OK, So Far… Binz hướng đến khán giả đại chúng với lối nhả chữ chậm, âm nhạc bắt tai.

Và dù viết về chủ đề gì thì ca từ của Binz đều mang hơi hướng lãng mạn, nhất là với chủ đề về tình yêu: "Người ta nói người con gái đi bên cạnh/Là món trang sức quý nhất/Thế nên anh lấp lánh/Nhưng vẫn không thể nào bằng mắt em" (Sao cũng được); "Nơi đây sương thì không rời lá/Gió thì hôn vào hoa/Hoa thì tô vào đá/Mây thì ôm trời xanh/Anh thì ôm guitar/Em thì chơi đùa anh" (OK).

Có lẽ vì thế mà nhạc của Binz được ví von là đậm chất ngôn tình, phù hợp để "tán gái". "Nghe nói môi em đậm như là XO vậy. Em có cần ai giúp làm mờ đi vết son này? Nghe nói rượu này ngọt nên anh chỉ nhấp môi (They Said) hay "Nghiện thuốc có thể Lào Cai, nhưng nghiện em không thể nào cai" (Bigcityboi).

Nếu như Đen hướng đến sự tối giản thì các MV ca nhạc của Binz lại đầu tư khá nhiều về hình ảnh. Anh thích kể lối sống xa xỉ với xế hộp, hàng hiệu và những cô gái nóng bỏng để diễn tả lối sống phong lưu.

"Trai hư" cũng chính là hình tượng mà Binz khắc họa trong nhiều bản rap: "Nghe nói em chỉ fall in love with them bad boys/ Nếu vậy anh xin rút lui vì anh còn tệ hơn thế nữa" (They Said); "Trai hư anh không phải diễn/ Nhưng trai tốt anh phải vào vai" (Bigcityboi). Trong tình trường, Binz cũng thú nhận, anh yêu nhiều và chưa có cô gái nào kéo dài quá 6 tháng.

Nhận xét về Binz, rapper Rhymastic cho rằng về mặt tên tuổi cũng như hình ảnh, Binz có lẽ là rapper đứng đầu Việt Nam. Góp mặt trong các gameshow như: Quý ông đại chiến, Sao đại chiến và mới đây nhất là Rap Việt, Binz dễ dàng gây ấn tượng trên hàng ghế nóng nhờ phong cách thời trang nổi bật. Trong Rap Việt, nam rapper khá chịu chi cho những bộ đồ và phụ kiện hàng hiệu, rẻ nhất cũng vài trăm cho đến hàng nghìn đô.

Phong cách thời trang được giới rapper đánh giá cao nhưng với khán giả, không ít người nhận định, cách mix đồ của anh trông giống "thợ sơn" vì quá màu mè và chói lóa.

Dù vậy, trong giới nhạc rap hiện nay, Binz hiện đang là nghệ sĩ có cát-sê khủng nhất. Anh cũng là một trong số ít rapper hợp tác với nhiều MV ca nhạc của các nghệ sĩ tên tuổi như Hoàng Thùy Linh ( Kẻ cắp gặp bà già ), Phương Ly (So Close), Tóc Tiên (Nơi em là bình yên), Đàm Vĩnh Hưng (Hello)...