Top 5 Hoa hậu và 1 nam diễn viên yêu đương chưa công khai đã "toang", tình trạng của đàng gái gây lo lắng

Ngày 24/12, tờ On đưa tin tiểu hoa đán Hà Bội Gia và nam thần Nguyễn Hạo Tông đã chính thức đường ai nấy đi, kết thúc mối quan hệ tình cảm bí mật kéo dài 2 năm. Chuyện tình của đôi tiên đồng - ngọc nữ TVB này được xem là bí mật mà ai cũng biết ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Họ nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Dị Không Cảm Ứng, quay vào năm 2023 và phát sóng vào năm 2024. Truyền thông xứ Hương Cảng nhiều lần dí hỏi Hà Bội Gia và Nguyễn Hạo Tông về mối quan hệ, nhưng cả hai luôn phủ nhận chuyện yêu đương, chỉ nói rằng họ là bạn bè tốt hoặc đang tìm hiểu nhau.

Theo nguồn tin trong giới, Hà Bội Gia và Nguyễn Hạo Tông tan vỡ vì bị lãnh đạo đài TVB gây sức ép. TVB vốn có lệnh cấm yêu đương rất nghiêm ngặt, đặc biệt không cho phép các tiểu sinh - hoa đán đang được lăng xê để lộ chuyện tình cảm để tránh ảnh hưởng công việc. Những cặp đôi công sở của đài như Đinh Tử Lãng - Quách Bách Nghiên, Châu Gia Lạc - Trần Oánh, Chu Mẫn Hãn - Trần Hiểu Hoa… đều bị yêu cầu không công khai chuyện tình cảm, dù có đang hẹn hò cũng nghiêm cấm công khai. Thế nhưng, Hà Bội Gia và Nguyễn Hạo Tông lại ngang nhiên úp mở, khiến lãnh đạo TVB nóng mắt và càng quyết liệt chia cắt đôi trẻ.

Chưa kịp nhận yêu nhau với công chúng, Hà Bội Gia và Nguyễn Hạo Tông đã chia tay. Ảnh: HK01.

Trước sức ép của công ty quản lý, lịch trình dày đặc và toan tính cho tương lai, Hà Bội Gia và Nguyễn Hạo Tông đành "cắn răng" chia tay dù vẫn còn yêu đối phương. Sau chấm dứt mối quan hệ với bạn trai nam thần, Hà Bội Gia được trông thấy xuống phố với dáng vẻ tiều tụy, vẻ mặt thất thần và vóc dáng gầy gò vì sụt cân. Khi truyền thông gọi điện hỏi về tin chia tay, Hà Bội Gia nghẹn ngào nói cô và Nguyễn Hạo Tông vẫn là bạn tốt.

Theo bạn thân trong giới của Hà Bội Gia, nữ diễn viên đang sụy sụp tinh thần, đau khổ vì buộc phải chấm dứt chuyện tình cảm với Nguyễn Hạo Tông. 2 năm qua, cả hai chịu áp lực rất lớn để duy trì mối quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ. Đây được xem là cú sốc lớn đối với Hà Bội Gia. Trong khi đó, Nguyễn Hạo Tông từ chối mọi cuộc gọi của cánh truyền thông. Anh được quản lý cho biết đang quay hình show thực tế ở nước ngoài.

Hà Bội Gia được cho biết đang vô cùng suy sụp tinh thần vì phải chia tay bạn trai. Ảnh: HK01, Instagram.

Hà Bội Gia sinh năm 1996, từng tham gia Hoa hậu Hong Kong 2020 và vào top 5. Sau đó, cô được TVB ký hợp đồng quản lý, hết mực nâng đỡ. Người đẹp từng diễn xuất trong các phim truyền hình giờ vàng như Gia đình vui vẻ, Lời thú tội cuối cùng sau 18 năm 2.0, Hoàng tử du côn..., làm MC chương trình Đông Trương Tây Vọng và được mệnh danh là "Nữ thần Đông Trương". Gần đây, cô lọt vào top 10 đề cử Nữ diễn viên tiến bộ nhất và Nữ MC xuất sắc nhất tại Lễ trao giải TVB 2025, được khán giả vô cùng yêu mến. Sự nghiệp của Hà Gia Bội có thể nói là ngày càng khởi sắc.

Trong khi Nguyễn Hạo Tông sinh năm 1990, là sao nam thuộc thế hệ "tam đại tinh" - tức người có xuất thân trong gia đình nghệ sĩ. Nguyễn Hạo Tông là cháu trai của cố nghệ sĩ gạo cội Lương Thuấn Yến. Những năm gần đây, anh cũng được TVB trọng dụng, đảm nhận nhiều vai diễn quan trọng trong nhiều phim ăn khách, nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Nguồn: On