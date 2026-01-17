Top 5 ampe kìm Kyoritsu dưới 3 triệu đồng đáng mua cho thợ điện dân dụng

Một số sản phẩm còn có chức năng đo True RMS giúp kiểm tra chính xác trong môi trường sóng méo, được thợ điện tin dùng trong kiểm tra, sửa chữa, bảo hành các thiết bị điện, cũng như hệ thống điện dân dụng.

Giá tham khảo: 1.660.000 đồng (Giá có thể thay đổi theo thời điểm bán)

Ampe kìm Kyoritsu 2200 được trang bị khả năng đo dòng AC 1000A, đo điện áp AC/DC 600V và đo điện trở đến 40MΩ. Thiết kế màn hình LCD sáng dễ đọc giúp thợ điện dân dụng dễ dàng đọc kết quả rất nhanh và hạn chế sai sót.

Đồng hồ Kyoritsu 2200 còn có ưu điểm nhỏ gọn, vỏ cách điện chắc chắn đảm bảo an toàn. Đường kính gọng kìm 33mm để kẹp được đa dạng dây điện có kích thước khác nhau.

Thiết bị dùng tốt cho sửa điện trong nhà, tủ điện dân dụng, kiểm tra dây dẫn, thông mạch và bảo trì các thiết bị điện nhỏ.

Ampe kìm AC/DC Kyoritsu Kewsnap 203

Giá tham khảo: 1.930.000 đồng (Giá có thể thay đổi theo thời điểm bán)

Kyoritsu Kew Snap 203 là ampe kìm Kyoritsu đo điện dân dụng chính xác, hỗ trợ đo dòng AC/DC đến 400A. Thiết bị giúp thợ kiểm tra các hệ thống dùng tải một chiều, mạch nguồn dự phòng hay bộ chuyển đổi điện với kết quả ổn định.

Máy đo được điện áp AC/DC 600V, đo điện trở và thông mạch nhanh, phù hợp kiểm tra ắc quy, tấm pin năng lượng mặt trời, hệ thống điện trong nhà và thiết bị dân dụng tại cửa hàng.

Giá tham khảo: 2.030.000 đồng (Giá có thể thay đổi theo thời điểm bán)

Một chiếc ampe kìm Kyoritsu dưới 3 triệu nhưng có cả chức năng True RMS chắc chắn sẽ được nhiều thợ dân dụng yêu thích chính là Kyoritsu 2117R. Thiết bị sử dụng phương pháp đo True RMS để đo chính xác dòng điện bị nhiễu và tải phi tuyến.

Thiết bị đo dòng AC đến 1000A, đo điện áp AC/DC 600V và đo điện trở 600kΩ. Đồng thời, ampe kìm Kyoritsu 2117R cũng có chất lượng tốt, độ bền cao, gọng hàm kẹp 33mm đo được nhiều dây điện.

Với khả năng đo rộng hơn, Kyoritsu 2117R sẽ thích hợp cho các thợ điện dân dụng chuyên nghiệp cần đo dòng lớn như biến tần, hệ thống máy lạnh…

Thiết bị cũng đạt các tiêu chuẩn an toàn IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V thích hợp dùng cho cả trong dân dụng và đo điện công nghiệp.

Giá tham khảo: 2.150.000 đồng (Giá có thể thay đổi theo thời điểm bán)

Kyoritsu 2200R là chiếc ampe kìm được cải tiến từ Kyoritsu 2200 khi có thêm chức năng True RMS hỗ trợ đo chính xác. Ampe kìm này có chức năng đo dòng điện AC đến 1000A.

Bên cạnh đó, ampe kìm còn có chức năng đo điện áp AC/DC 600V, đo điện trở đến 40MΩ và có thêm chế độ đo tần số. Ampe kìm Kyoritsu 2200R mang thiết kế mỏng, nhẹ, gọng kìm 33mm để thao tác tốt trong không gian hẹp.

Kyoritsu 2200R phù hợp với thợ điện dân dụng cần thiết bị gọn nhẹ nhưng mạnh về dải đo, cho các công việc bảo trì hằng ngày.. Máy dùng tốt trong kiểm tra aptomat, tủ điện sinh hoạt, hệ thống bơm nước hay biến tần, hệ thống điện của các tòa nhà lớn như chung cư…

Giá tham khảo: 1.930.000 đồng (Giá có thể thay đổi theo thời điểm bán)

Kyoritsu 2127R tiếp tục sử dụng công nghệ True RMS để đo chính xác dòng AC đến 1000A ngay cả trong những môi trường bị nhiễu. Sản phẩm còn có chức năng đo điện áp AC/DC 600V, đo điện trở, đo thông mạch và đo tụ điện.

Kyoritsu 2127R có thiết kế chắc chắn, gọng kìm lớn để kẹp dây thuận tiện và màn hình hiển thị rõ ràng. Thiết bị có chức năng giữ giá trị đo và tự động ngắt nguồn giúp tiết kiệm pin.

Kyoritsu 2127R phù hợp cho thợ điện dân dụng để kiểm tra tụ khởi động, motor điện, hệ thống điều hòa và các thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thiết bị cho kết quả nhanh và chính xác, phù hợp cho sửa chữa tại các hệ thống điện của tòa nhà, nhà xưởng dân dụng….

Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam là địa chỉ quen thuộc của các thợ điện, doanh nghiệp khi cần mua các thiết bị đo điện của Kyoritsu. Ngoài ampe kìm, khách hàng còn có thể tham khảo thêm nhiều thiết bị khác như đồng hồ đo vạn năng Kyoritsu, đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu, đồng hồ đo cách điện Kyoritsu... Đây là đơn vị chuyên phân phối sản phẩm chính hãng, cùng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, THB Việt Nam còn có đội ngũ tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật, chính sách bảo hành lên tới 12 tháng và giao hàng nhanh trên toàn quốc.

Đặc biệt, với đơn hàng nội thành Hà Nội, TPHCM bán kính dưới 5km và có giá trị đơn trên 1 triệu đồng sẽ được miễn phí vận chuyển, giúp khách hàng sở hữu sản phẩm với giá tốt nhất.

