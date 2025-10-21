Top 30 thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 bất ngờ trước vẻ đẹp của Mộc Châu

Những ngày qua, top 30 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã hội tụ tại Mộc Châu (Sơn La) để tham gia các hoạt động trải nghiệm, ghi hình tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế.

Trong tập mở màn, các thí sinh cùng Ban tổ chức, Ban giám khảo gồm NSND Lan Hương – Trưởng BGK, nhà báo Ngô Bá Lục – Thành viên BGK… đã đến dâng hương tại chùa Vặt, tham quan khu du lịch Thác Dải Yếm, tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương, thưởng thức ẩm thực dân tộc và cùng người dân bản địa tham gia các hoạt động như múa xòe, dệt thổ cẩm.

Các thành viên Ban giám khảo, Ban tổ chức...

... và Top 30 người đẹp dâng hương.

Mộc Châu – cao nguyên xanh của tỉnh Sơn La – là điểm đến nổi bật của du lịch Tây Bắc, với khí hậu trong lành, cảnh quan hùng vĩ và bản sắc văn hóa đa dạng. Nơi đây là mái nhà chung của nhiều dân tộc như Thái, Mông, Mường, Dao, Xinh Mun… tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, đậm đà truyền thống.

Tại Chùa Vặt (Chiền Viện) – điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân và du khách – các thí sinh đã dâng hương và tham quan ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ XIII, từng là trung tâm Phật giáo hưng thịnh của đồng bào Tây Bắc. Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Thác Dải Yếm, một trong những thắng cảnh biểu tượng của Mộc Châu, để chụp ảnh, ghi hình quảng bá hình ảnh thiên nhiên nơi đây.

Các người đẹp cùng tham quan cảnh đẹp Mộc Châu.

NSND Lan Hương cũng hào hứng học dệt thổ cẩm.

Trong phần thi trải nghiệm tại bản Vặt (xã Mường Sang), các thí sinh chia nhóm tham gia các thử thách cùng đồng bào người Thái như học dệt thổ cẩm, hái thuốc, tìm hiểu nghề thuốc nam. Kết quả từng phần thi sẽ được quy đổi thành điểm cộng trong đêm bán kết sắp tới.

Buổi tối, các thí sinh hòa mình vào không khí lửa trại, múa xòe cùng người dân bản địa – hoạt động vừa là trải nghiệm văn hóa, vừa là phần thi đánh giá khả năng hòa nhập và tinh thần gắn kết của thí sinh.

Các thí sinh tham gia đốt lửa trại, nhảy sạp.

Theo Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, mỗi tập phát sóng của chương trình không chỉ giới thiệu hình ảnh các thí sinh mà còn góp phần quảng bá du lịch, văn hóa 54 dân tộc Việt Nam đến công chúng trong và ngoài nước.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được tổ chức lần đầu với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ các dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa và du lịch cộng đồng Việt Nam. Dự kiến, đêm chung kết sẽ diễn ra tại Mộc Châu vào trung tuần tháng 11/2025.