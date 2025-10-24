Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Người lấy thiếu gia, người an yên bên chồng tiến sĩ

Cuộc sống đời tư của Đỗ Thị Hà, Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo có nhiều thay đổi sau 5 năm từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 thời điểm đăng quang.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với thiếu gia tập đoàn lớn

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Năm 19 tuổi, cuộc đời của Đỗ Thị Hà bước sang trang mới sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và vào top 13 chung cuộc.

Sau khi tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân cuối năm 2023, hoa hậu đảm nhận vị trí đồng sáng lập và CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế. Từ thời điểm này, Đỗ Thị Hà giảm dần các hoạt động trong giới giải trí.

Đỗ Thị Hà thăng hạng nhan sắc sau 5 năm.

Đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền tin đồn Đỗ Thị Hà hẹn hò thiếu gia "nghìn tỷ". Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch.

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, cặp đôi công khai việc về chung nhà trong đám hỏi vào ngày 16/10. Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê ở Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Anh hiện là tổng giám đốc một tập đoàn nổi tiếng.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm bên nhau. Cả hai yêu nhau kín đáo, không công khai chuyện tình cảm.

Đỗ Thị Hà kết hôn với chồng thiếu gia.

Tối 22/10, cặp đôi tổ chức đám cưới sang trọng tại Quảng Trị. Trong hôn lễ, Đỗ Thị Hà nói cô biết ơn vì sự xuất hiện của bạn đời. Hướng về hành trình mới, người đẹp mong sẽ luôn giữ sự dịu dàng để là chỗ dựa của chồng khi khó khăn, mỏi mệt.

"Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng trước mặt anh, nói về "chúng ta". Nhưng hóa ra, mọi con đường em đi, đều dẫn về khoảnh khắc này.

Em sẽ luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng, để khi anh mệt, có một nơi để quay về. Và rằng khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ cùng nhau mỉm cười, khi khó khăn ghé qua, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua", hoa hậu bày tỏ.

Á hậu 1 Phương Anh viên mãn bên chồng tiến sĩ

Đạt danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu Phương Anh được khán giả nhớ đến bởi vẻ ngoài dịu dàng và nền tảng học vấn vững vàng. Cô có chứng chỉ IELTS 8.0, DELF C1 tiếng Pháp.

Sau khi đăng quang, Phương Anh tập trung theo đuổi con đường học vấn. Năm 2021, người đẹp tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống quản lý thông tin. Tháng 4/2024, cô đạt thành tích loại giỏi khi theo học chương trình Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu (Master of Global Trade).

Bên cạnh học vấn, đường tình duyên của Phương Anh cũng viên mãn không kém. Nàng hậu kết hôn với doanh nhân Hồ Đắc Đức vào tháng 9/2023. Cả hai được nhận xét vô cùng xứng đôi, không chỉ về ngoại hình mà còn học thức, gia thế.

Chồng của Phương Anh đang học lên tiến sĩ ở Anh, là con trai của GS Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Dù khá kín tiếng, song Phương Anh không giấu được sự biết ơn khi nhắc đến chồng của mình, người luôn lặng lẽ ủng hộ và tạo không gian để cô phát triển công việc.

Á hậu Phương Anh có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng tiến sĩ.

Hiện Phương Anh là giảng viên tại Đại học RMIT. Song song đó, Á hậu vẫn duy trì sự hiện diện trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt với vai trò MC, khách mời tại các chương trình, sự kiện gắn liền với văn hóa, giáo dục.

Á hậu 2 Ngọc Thảo kín tiếng đời tư

Nguyễn Lê Ngọc Thảo đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam khi mới 20 tuổi. Ngay sau khi trở thành Á hậu, người đẹp gây chú ý bởi nhan sắc cuốn hút. Không lâu sau đó, Ngọc Thảo được chọn là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2020.

Tại đấu trường nhan sắc này, cô thể hiện phong thái tự tin, rạng rỡ và lọt vào top 20 chung cuộc. Sau khi trở về nước, Á hậu sinh năm 2000 dành phần lớn thời gian để hoàn thành việc học và tập trung cho cuộc sống cá nhân, thay vì chạy theo hào quang showbiz.

Á hậu Ngọc Thảo kín tiếng chuyện đời tư.

Cuối tháng 12/2024, người đẹp sinh năm 2000 xác nhận rời khỏi công ty Sen Vàng. Kể từ đó, Ngọc Thảo có cuộc sống khá kín tiếng, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Thời gian qua, nàng hậu chuyển hướng hình ảnh sang nữ tính, nền nã và kín đáo hơn. Kín tiếng chuyện đời tư khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn rằng cô sắp theo chân loạt mỹ nhân Vbiz để trở thành dâu hào môn.