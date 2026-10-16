Top 23 Miss Charm Vietnam nhận sash, lộ diện trước truyền thông

Đương kim Miss Charm Anna Blanco cùng đại diện ban tổ chức trao sash cho 23 thí sinh Miss Charm Vietnam 2026 tại TP.HCM ngày 15/10.

Dàn ứng viên Miss Charm Vietnam 2026 xuất hiện tại lễ trao sash với vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật. Nhiều gương mặt có thế mạnh riêng gây chú ý như Nguyễn Ngọc Trà My từng du học tại Mỹ, cô hoạt động với vai trò MC song ngữ, có lợi thế về ngoại ngữ, khả năng làm chủ sân khấu và tư duy phản biện.

Trong khi đó, La Hoàng Kỳ Duyên, sinh năm 2007, thu hút sự chú ý khi sở hữu tài khoản TikTok với hơn 1,2 triệu người theo dõi. Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Khánh Linh, được biết đến với tên Linh Kul cũng góp mặt trong cuộc thi.

Đương kim Miss Charm Anna Blanco.

Đương kim Miss Charm Anna Blanco và đại diện ban tổ chức trao sash.

Một gương mặt khác gây chú ý là Hatice Yavuz, thí sinh mang hai dòng máu Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ban tổ chức, cô có khả năng sử dụng bốn ngôn ngữ và tạo dấu ấn tại vòng phỏng vấn. Cuộc thi còn có sự góp mặt của hai chị em ruột Bùi Thu Uyên và Bùi Thu Thủy cùng đến từ Đắk Lắk.

Bên cạnh những ứng viên có thế mạnh về ngoại ngữ và hoạt động trên nền tảng số, cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt từng đạt thành tích tại các sân chơi nhan sắc, nghệ thuật như: Nguyễn Thị Minh Ngọc là á hậu Miss Celebrity Vietnam 2025; Lê Trần Anh Thư từng giành danh hiệu á hậu 2 Miss Heritage Culture Vietnam 2026.

Nhan sắc thí sinh lọt chung kết.

Hà Lê Quỳnh Nga từng là á quân Đại sứ Văn hóa Du lịch tỉnh Đồng Nai 2024 và lọt top 30 Miss Grand Vietnam 2026. Lý Thị Diễm Trinh còn được biết đến với tên Lý Trinh từng vào top 8 Miss Global Việt Nam 2024.

Trong khi đó, Nguyễn Tuyết Nhi là hoa khôi Miss LAW Hutech 2023 và á quân Hutech Acting Star 2024. Trà Ngọc Phương Thanh từng góp mặt trong top 18 Gương mặt truyền hình – The TVFace 2026.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra tối 22/10 tại Đồng Nai.

Theo ông Lê Hữu Nhân, Giám đốc Quốc gia Miss Charm Vietnam 2026, chất lượng thí sinh năm nay tương đối đồng đều, mỗi người có thế mạnh và màu sắc riêng. Ban tổ chức chú trọng đánh giá hình thể, kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp, tư duy và bản sắc cá nhân.

Sau lễ trao sash, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia hoạt động trải nghiệm, dự án cộng đồng và các phần thi phụ như Charm Heritage, Charm Fashion, Charm Community tại TP.HCM và Đồng Nai. Đêm chung kết Miss Charm Vietnam 2026 dự kiến diễn ra tối 22/10 tại Đồng Nai.