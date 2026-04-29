Top 10 trường có tỷ lệ 'chọi' lớp 10 cao nhất Hà Nội 2026

Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập thành phố Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; 121.792 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2; 108.358 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3.

Số liệu tổng hợp từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 tiếp tục ghi nhận mức cạnh tranh cao, đặc biệt tại các trường THPT khu vực nội thành. Nhiều trường có tỷ lệ chọi vượt mốc 2, thậm chí trên 3 thí sinh cạnh tranh một suất học.

Trường THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn đứng đầu danh sách tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội năm 2026. (Ảnh minh họa)

Dẫn đầu toàn thành phố là Trường THPT Yên Hòa với tỷ lệ khoảng 1/3,35-1/3,36, cao nhất trong các trường công lập không chuyên. Xếp ngay sau là THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với mức 1/3. Ngoài hai trường đứng đầu, nhiều trường “top” khác cũng duy trì tỷ lệ chọi cao, phản ánh sức hút ổn định qua các năm.

Top 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội năm 2026:

STT Trường Chỉ tiêu Số lượng thí sinh đăng ký NV1 Tỷ lệ chọi 1 Yên Hoà 765 2566 3,35 2 Lê Quý Đôn - Hà Đông 765 2293 3,00 3 Nguyễn Thị Minh Khai 675 1806 2,68 4 Nhân Chính 585 1528 2,61 5 Kim Liên 765 1990 2,60 6 Phan Đình Phùng 720 1835 2,55 7 Trần Phú - Hoàng Kiếm 765 1679 2,19 8 Thăng Long 720 1570 2,18 9 Cầu Giấy 720 1543 2,14 10 Lê Quý Đôn - Đống Đa 675 675 2,09

Theo thống kê, năm 2026 Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 so với năm trước. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập chỉ chiếm khoảng 55%, khiến cuộc đua vào các trường top đầu ngày càng gay gắt.

Đáng chú ý, nhóm trường có tỷ lệ chọi cao chủ yếu nằm ở khu vực nội thành, nơi có chất lượng đào tạo ổn định và điểm chuẩn nhiều năm ở mức cao. Đây cũng là xu hướng lặp lại qua nhiều mùa tuyển sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, tỷ lệ chọi được tính dựa trên số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Tuy nhiên, con số này có thể “hạ nhiệt” sau khi nhiều thí sinh trúng tuyển vào các trường chuyên hoặc lựa chọn hướng đi khác.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5, trong bối cảnh áp lực cạnh tranh tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.