Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2025: VinFast không để các đối thủ kịp thở, chỉ có 1 mẫu sedan leo top

Theo báo cáo bán hàng được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, toàn thị trường đã tiêu thụ 25.973 xe trong tháng 8/2025, giảm 18% so với tháng trước đó nhưng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 8/2025, VinFast đã bàn giao 10.922 ô tô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, tức mỗi ngày có 352 xe được bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số xe VinFast bán ra đạt 89.970 chiếc, tiếp tục khẳng định vị thế số một về thị phần tại Việt Nam. Dù có sự đổi ngôi số 1 nhưng top 4 hàng đầu vẫn được thống trị bởi VinFast 2 tháng liên tiếp.

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 8/2025 với tổng doanh số xe Hyundai đạt 3.701 xe, tăng trưởng 2,7% so với tháng 7. Dù ghi nhận mức tăng trưởng nhưng vẫn không đủ sức giúp các mẫu xe Hyundai góp mặt vào top 10.

Đáng chú ý nhất là sự bứt phá của Honda City, mẫu xe này ghi nhận tới 1.153 chiếc bán ra trên toàn quốc trong tháng vừa qua. Con số này giúp City đứng ở vị trí thứ 6, chỉ sau Ford Ranger với 1.511 chiếc được bán.

Như vậy, City đã vượt qua rất nhiều tên tuổi thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng như Ford Everest (1.053 xe), Mazda CX-5 (1.025 xe), Toyota Yaris Cross (1.012 xe), Mitsubishi Xpander (906 xe) hay Mitsubishi Xforce (900 xe).