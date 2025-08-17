HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2025: VinFast 'out trình' đối thủ, một mẫu sedan bất ngờ quay trở lại

Khánh Vy |

4 mẫu xe VinFast chiếm lĩnh cả 4 vị trí dẫn đầu trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2025.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2025: VinFast thống trị 5 tháng liên tiếp, một mẫu sedan bất ngờ quay trở lại - Ảnh 1.

Theo số liệu thống kê từ hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), số lượng xe bán ra trong tháng này ở mức cao. Cụ thể, các thành viên VAMA bán ra tổng cộng 31.977 xe, tăng 9% so với tháng liền trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 7/2025, VinFast công bố đã bàn giao 11.479 xe ô tô điện, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79.048 xe. Hãng xe ô tô Hàn Quốc, Hyundai công bố doanh số đã bàn giao 3.601 xe trong tháng 7, đưa tổng lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 27.204 xe.

Trong top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2025, VinFast có tới 4 mẫu xe góp mặt gồm VinFast VF3, VF5, Herio Green và VF6. Đặc biệt, tất cả đều chia nhau bốn vị trí dẫn đầu. Phần còn lại thuộc về các mẫu xe dùng động cơ đốt trong của Mitsubishi, Ford, Mazda, Toyota…

Đáng chú ý, chỉ duy nhất một mẫu sedan lọt top là Toyota Vios đứng ở vị trí thứ 9 với 1.213 xe bán ra, tăng 14% so với tháng 6/2025. Doanh số luỹ kế 7 tháng năm 2025 của Vios đạt 6.478 xe, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2025: VinFast thống trị 5 tháng liên tiếp, một mẫu sedan bất ngờ quay trở lại - Ảnh 2.

