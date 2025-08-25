Top 10 chiến sĩ hot nhất lễ diễu binh 2/9: Lê Hoàng Hiệp chỉ cần nói 7 từ đã gây "bão", chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường có fanpage riêng

Trên các nền tảng mạng xã hội, loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của các chiến sĩ này thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người dí dỏm gọi đây là những "siêu phẩm" mà "cả nước mê".

Ngoài những cái tên vốn đã thân thuộc từ đợt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (nhiệm vụ A50) như Lê Hoàng Hiệp, Long Trần,... thì một loạt những cái tên cực hot được khui ra trong nhiệm vụ A80 lần này cũng viral không kém.

Gây sốt nhờ khoảnh khắc lộ nụ cười rạng rỡ sau lớp khẩu trang dịp diễu binh 30/4 (A50), Nguyễn Bảo Chinh (học viên Đại học Cảnh sát Nhân dân) vẫn duy trì sức hút khi tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Trước thềm sự kiện, những clip ghi lại cảnh nữ chiến sĩ luyện tập hay tham gia sự kiện bên lề nhận được hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (sinh năm 1996) lại hút fan bởi vẻ ngoài rắn rỏi, điềm tĩnh của một quân nhân. Suốt từ A50 đến A80, anh luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng song sống khá kín tiếng trên mạng xã hội. Ở A50, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp có mặt trong đội hình Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân, còn tại A80, anh tham gia Khối Tác chiến điện tử.

Hôm 13/8, nam chiến sĩ xuất hiện trong tập 2 của chương trình Sao nhập ngũ. Dù chỉ nói 7 từ "Bước lên cái vạch này luôn anh" khi hướng dẫn hai nhân vật của chương trình, anh cũng tạo thành cơn sốt trên khắp các diễn đàn.

Sở hữu thần thái cuốn hút, đĩnh đạc, Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) cũng là một trong những "idol" tại sự kiện diễu binh. Hiện, Trung úy Ngô Lâm Phương đang công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2.Với chiều cao 1,73 m, Lâm Phương nổi bật khi dẫn đầu khối nữ sĩ quan Quân y tại A50. Mới đây, cô gây bất ngờ khi công khai ảnh chụp chung tình cảm với chiến sĩ Lữ May Ngoan (sinh năm 2000), thuộc khối diễu binh Cảnh sát biển Việt Nam.

Phùng Thế Văn (sinh năm 1999) nổi tiếng từ năm 2020, khi anh tham gia chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ". Chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sở hữu chiều cao 1,85 m cùng gương mặt điển trai, nam tính. Anh từng chia sẻ bản thân rất vui và tự hào khi thời gian qua, hình ảnh của người chiến sĩ lan tỏa và nhận về tương tác tích cực, trong đó có anh. Trang cá nhân của anh hiện có 47.000 người theo dõi.

Sau A50, chiến sĩ Trần Tất Long (công tác tại Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không Không quân) cũng trở thành hot TikToker với hơn 250.000 người theo dõi. Anh gây chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện với đồng đội. Tại sự kiện lần này, Tất Long tiếp tục tham dự và luôn nhận hàng chục nghìn lượt tương tác cho mỗi bài đăng.

Bạn thân của Tất Long, chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường, thậm chí có fanpage riêng với 34.000 người theo dõi và gần 450.000 follow trên TikTok. Hữu Cường được yêu mến bởi sự hài hước, từng gây sốt với những clip livestream trò chuyện cùng người dân. Tại A80, loạt video bắt trend, tương tác hài hước giữa đôi bạn khiến nhiều người thích thú, chia sẻ.

Cái tên mới nhất trong dàn chiến sĩ là Hà Lê Bảo Ngân (khối Nữ gìn giữ hoà bình Việt Nam). Trong buổi tổng hợp luyện lần 1 tối 21/8, nụ cười tươi tắn của cô được một người dân ghi lại vô tình gây bão mạng. Nữ chiến sĩ chia sẻ bản thân thường xuyên giữ gương mặt tươi tắn vì được mọi người "khen cười xinh". Với cô, lần tham gia nhiệm vụ A80 sẽ là kỷ niệm, cơ hội khó quên trong đời lính của mình.

Đang được nhắc tên nhiều ngày qua trên MXH là người yêu của Trung úy Ngô Lâm Phương - chiến sĩ Lữ May Ngoan (sinh năm 2000) thuộc khối Cảnh sát biển Việt Nam. Anh chàng đến từ Nghệ An, đã tốt nghiệp chuyên ngành Bộ binh tại trường Sĩ quan Lục quân 1.

Trung úy Trần Quang Khải (SN 2002) khối trưởng Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng tiếp tục gây chú ý. Visual 10 điểm không có nhưng của Trần Quang Khải. Anh chàng nổi rần rần từ A50 sang A80.