Tông xe máy vào gốc cây trên vỉa hè Hà Nội, nam thanh niên tử vong, cô gái trẻ nguy kịch

Khoảng 23h40 ngày 23/7, đôi nam nữ điều khiển xe máy BKS tỉnh Nghệ An di chuyển trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm Hà Nội).

Khi đến khu vực đối diện sân vận động Mỹ Đình, chiếc xe đã đâm trực diện vào gốc cây ven đường.



Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy đi với tốc độ khá nhanh.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu, gốc cây ven đường bị bong vỏ còn nam thanh niên và cô gái bị hất văng ra xa. Nạn nhân nam tử vong ngay tại chỗ, còn cô gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo một cán bộ công an phường Mỹ Đình 2, ngay sau khi sự việc xảy ra cán bộ công an phường có mặt tại hiện trường phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm giải quyết vụ việc.

Bước đầu xác định, nam thanh niên tên Nguyễn Đình T. (SN 1990, quê Yên Thành, Nghệ An), cô gái tên Đào Thị T. (SN 1994, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hiện trường tai nạn:

Chiếc xe máy của nạn nhân.